На 18 февруари Бургас ще отбележи 153 години от гибелта на Апостола на свободата с церемония по поднасяне на венци и цветя пред паметника Васил Левски в Морската градина и провеждане на традиционното факелно шествие на ученици.Решението възпоменанието да се проведе на 18 февруари е продиктувано от историческата истина за датата на обесването на Левски. Според историческите извори присъдата му е изпълнена на 6 февруари 1873 г. по стар стил, което съответства на 18 февруари по нов стил. При преминаването на България от Юлианския към Григорианския календар през 1916 г. за събития, случили се преди 1 март 1900 г., правилната календарна поправка е 12 дни, а не 13. Именно неправилното добавяне на 13 дни през годините води до утвърждаването на датата 19 февруари. Историческата коректност обаче сочи, че гибелта на Апостола е на 18 февруари.Почит към паметта на националния герой ще започне утре, в 11.00 часа пред паметника на Васил Левски в Морската градина със заупокойна молитва, отслужена от Н. Пр. Сливенски митрополит Арсений и бургаското духовенство. В програмата е включен и военен ритуал по полагане на венци и цветя с участието на представителни войскови части от гарнизон Бургас.В същия ден от 18.30 часа ще започне мащабно факелно шествие по маршрута: ул. "Александровска“ – ул. "Богориди“ – паметника на Васил Левски. В него ще се включат над 600 ученици от 21 бургаски училища и 250 учители и педагози от 35 детски градини. Събитието е израз на почит и признателност към делото и саможертвата на Апостола, който остава морален ориентир и символ на национално достойнство.С организирането на възпоменанието на 18 февруари Бургас отдава почит към историческата истина и към безсмъртния подвиг на една от най-светлите личности в българската история - Васил Левски.