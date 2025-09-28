Бургас подкрепя волейболните лъвове!

© Уникални български волейболисти! Уникален триумф! Отдавна не бях изпитвал толкова голяма гордост, вълнение и радост!



Бургас, да подкрепим нашите момчета от българския национален отбор и да споделим емоцията от финала утре!



Поставяме екран пред общината днес в 12,30. А в 13,30 ще се гмурнем в голямата емоция на финала! Пълна подкрепа!