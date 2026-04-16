Община Бургас приканва всички граждани, бизнеси, хотели, ресторанти и институции да превърнат града в розово море през седмицата на Giro d’Italia 2026. За първи път в 109-годишната история на една от най-престижните колоездачни обиколки в света, Giro d’Italia ще стартира от България. Бургас ще бъде домакин и основен център на първите два етапа, като финалът на откриващия етап - 8 май 2026 г., ще бъде именно тук.

Защо точно розово?

Розовият цвят (Maglia Rosa) е емблема на Giro d’Italia още от 1931 година. Тогава журналистът Армандо Кугнет от италианския спортен вестник La Gazzetta dello Sport въвежда специална фланелка за лидера в генералното класиране, за да може зрителите лесно да го разпознават.

Цветът не е избран случайно, той е взет директно от розовите страници, на които от 1899 г. се печата La Gazzetta dello Sport, организаторът на състезанието. Така розовото става не просто цвят, а символ на страстта към колоезденето, на борбата и на италианската спортна традиция. През годините Maglia Rosa се превръща в една от най-желаните и разпознаваеми награди в световния спорт. Носили са я легенди като Еди Меркс, Франческо Мозер и Мигел Индураин.

Сега розовото ще "премине“ и през Бургас. Градът ни има честта да посрещне колоната на Giro и да даде старт на тази легендарна обиколка. Нека Бургас засияе в розово! Община Бургас призовава всички жители и гости на града да се включат активно в инициативата "Бургас в розово“ през седмицата около състезанието (1–12 май 2026 г.).

Как можете да участвате:

- Украсете витрини, тераси, балкони и входове с розови цветя, знамена, панделки и декорации.

- Облечете се в розово на 8 май, деня на финала в Бургас.

- Ресторанти и хотели. Подгответе специални розови менюта, коктейли или пакети за гости.

- Бизнеси. Осветете фасадите си в розово и поставете тематични елементи.

- Граждани. Споделяйте снимки с хаштаг #BurgasInPink и #GirodItalia2026

"Розовото не е просто цвят – то е символ на емоция, енергия и победа. Нека заедно превърнем Бургас в най-красивия и запомнящ се старт в историята на Giro d’Italia. Поканата е към всеки – от най-малките до най-големите бизнеси. Колкото по-ярко светим в розово, толкова по-силно ще се чуе името на нашия град по целия свят“, заяви кметът на Бургас Димитър Николов. Инициативата е част от глобалната кампания на Giro d’Italia Città in Rosa, в която емблематични обекти в градовете-домакини се осветяват в розово. Заедно ще създадем незабравима атмосфера и ще покажем, че Бургас умее не само да посреща големи събития, но и да ги живее с цялото си сърце.

В града вече могат да се видят специално брандирани автобуси на градския транспорт и автобусни спирки, които дават и полезна информация за организацията на движение в посочения период.

Вече е достъпен и сайтът info.gotoburgas.com, в който има специална секция, посветена на всичко най-важно и вълнуващо за Giro d’Italia 2026 в Бургас. Както и възможност за различните бизнеси да се регистрират и да достигнат до голяма аудитория, представяйки услугите си.