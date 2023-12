Бургас посреща 2024 - ето как

© По традиция Бургас ще посрещне Новата година с голям концерт в центъра на града, както повелява традицията празникът няма да мине без парче баница с късмет



И тази година хиляди бургазлии и гости ще посрещнат новата 2024-та година на площад Тройката. Специалният гост на купона ще бъде Марти Синтрън (Marty Cintron), познат на поколения купонджии като No Mercy.



Голяма част от хитовете му все още озвучават всички летни фиести по света и у нас. А сега ще можем да ги чуем и на живо в Бургас. Сред тях са парчетата "Where Do You Go", "Please Don’t Go", "Hello-How Are You", "When I Die" и "Kiss You All Over", така че отсега се подгответе за много танци и настроение.



Концертът ще започне в 22.30 часа с музикалната сензация Мила Роберт. Тя е един от гласовете на своето поколение. Талантливата изпълнителка ще изпълни всичките си хитове.



Не са забравени и феновете на автентичния фолклор. Подарък за тях ще са изпълненията на ансамбъл "Странджа".



DJ Monno ще поддържа веселбата и след празничното хоро в полунощ.



Несебър ще превърне посрещането на новата 2024 година в поредния запомнящ се празник на града.



На пл. "Жулиета Шишманова“ на 31 декември ще звучат класическа музика и фолклорни ритми. Преди финалното броене, с което традиционно се изпраща старата и се посреща новата година, площадът ще бъде огласен от изумителните с богатството и силата си гласове на оперните звезди от квартет "Белканто“.



Техният вокален спектакъл ще започне в 22.30 часа. Новата година на площада ще бъде посрещната с весел хоровод и народни песни, в изпълнение на тракийския славей Данислав Кехайов, но преди това небето над Несебър ще бъде ярко осветено от празнична заря - символ на всеобщата надежда и вяра за щастливи и благодатни дни на здраве и радост през 2024-та.



Поморие кани жителите и гостите на града на откритата сцена до НЧ "Просвета 1888", за посрещането на новата 2024-та година.



Празничният концерт ще започне в 23.00 часа с участието на Симоне Маркова и оркестър "Славяни“, в 0.00 ч. цветна заря ще озари небето над площад "Св.св.Кирил и Методий“, за да даде началото на новата година. След новогодишното хоро, на сцената ще излезе чаровната певица Християна Лоизу, която близо час ще забавлява с изпълненията си всички присъстващи.



Новогодишният концерт в Созопол ще е с участието на Асен Владимиров, Калоян Калоянов и бенд, Стоян Ганчев и Акробатично студио Air silk. Началото е от 21 часа на площад Кулата.



А в Сливен общоградското веселие "Заедно в Новогодишната нощ" започва в 22.45 часа на площад "Цар Освободител“. На сцената ще се качат Ансамбъл за народни песни и танци-Сливен, Славка Калчева и група "Фанданго“. Традиционно няма да мине без празнични илюминации точно в полунощ!



В Ямбол 2024-та година ще бъде посрещната с песните на "Тоника СВ" и танците на ансамбъл "Гергьовден". Концертът е с начало от 23:00 часа на централния площад. Ще има и празнични фойерверки по случай настъпването на новата година.