В навечерието на християнския празник Димитровден, жители и гости на Бургас ще имат възможност да се насладят на вкусни питки, хлябове, баници, кифли, курабийки и още куп тестени изделия и сладки и солени изкушения на фестивала на хляба "Българщина“, който ще се проведе на 25 октомври от 10.00 ч. в двора на Професионалната гимназия по туризъм "Проф. д-р. Асен Златаров“- гр. Бургас.Всички посетители ще могат да опитат от огромното разнообразие на всякакви видове тестени изделия, приготвени от възпитаниците на бургаското училище и техните преподаватели. Главен организатор на събитието е Фондация "Евгений Мосинов“. Всички вкусотии, които ще бъдат презентирани в рамките на събитието от талантливите ученици са по авторски рецепти, разработвани от учителите на гимназията и съхранявани в годините. Печивата, които ще бъдат представени са впечатлили множество кулинарни специлисти по света и са извоювали десетки отличия за бургаското училище от престижни кулинарни конкурси. За първи път кулинарните шедьоври ще бъдат показани пред бургаска публика, а всички посетители на фестивала ще могат да опитат от тях.Специален гост на събитиещо ще бъде носителката на Национална награда за декорация Тихомира Колева, която е известна в кулинарните среди с уникалните дизайнерски торти и сладкиши, които приготвя и които и донесоха прозвището Мис Кукис- име, което символизира сладки изкушения и неустоими вкусове, приготвени от нейните майсторски ръце. Мис Кукис е приготвила сладки и солени изкушения- подарък за всички посетители на фестивала.Вкусотии от тесто ще бъдат представени и от различните общности в Бургас, които ще ни изненадат с традиционни майсторски печива от различни региони, а и не само.За най- малките посетители ще има на разположение и Арт- работилничка, където децата да имат възможност да замесят тесто, да украсят бисквитки и да се впуснат в кулинарното приклучение заедно с каките и батковците от ПГТ "Проф. д-р. Асен Златаров“ и Мис Кукис. Организаторите са предвидили и фолклорна програма, която ще допринесе за настроението сред гостите на фестивала.За всички, носещи името Димитър и празнуващи своя имен ден са предвидени подаръци и изненади! Заповядайте да посрещнем заедно празника Димитровден с "Българщина“- фестивал на хляба и българските традиции.