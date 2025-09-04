ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Криминални
Институции
Общество
Други
Читателски
|Бургас посреща националния конкурс за детска красота и талантеки
В продължение на четири дни курортът Поморие бе огласен от смях, игри и емоции. Там се събраха деца от цялата страна, които ще се борят за сърцата на публиката и оценките на авторитетното жури. Конкурсът, организиран традиционно от агенция "Интерсаунд", отново събира най-талантливите и чаровни малки участници от България.
Финалистите, които ще излязат на сцената в Бургас, вече преминаха през поредица от кастинги и регионални издания в 10 областни града. Те ще се представят в няколко категории, включващи дефилета, таланти и артистични изпълнения.
Тежката отговорност да изберат победителите е поверена на звезден екип от специалисти – Ирина Папазова, лицензиант на конкурса, Наталия Гуркова – Мис България и моден дизайнер, топ моделът и организатор на събития Йордан Бъчваров, PR експертът Десислав Димитров – Desso, вокалният педагог Ангелина Милева и други доказани професионалисти.
Вечерта ще бъде водена от харизматичния певец, продуцент и телевизионен водещ Владислав Славов, който ще внесе настроение и блясък на сцената.
Националният конкурс за детска красота и талант се утвърди през годините като едно от най-очакваните събития за младите таланти у нас – съчетавайки детска непосредственост с професионализъм и шанс за първи стъпки в света на модата и изкуството.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Бургас:
Кола пламна на пътя Варна – Бургас
15:34 / 04.09.2025
Благотворителен концерт в подкрепа на 10-годишния Никола предстои...
14:45 / 04.09.2025
Борят се за живота на шофьор, катастрофирал край Брястовец
12:55 / 04.09.2025
Нови аварии спират водата на няколко места в Бургаско
10:57 / 04.09.2025
От днес Бургас отново е столица на рибата, виното и доброто настр...
09:52 / 04.09.2025
19-годишен бургазлия заби мотора си в "БМВ"
17:02 / 03.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Затвориха пътя Варна-Бургас! Пламна автобус пълен с туристи
17:09 / 03.09.2025
Слави Трифонов: Каза ми: "Имаме съмнения, че не е шега"
21:07 / 02.09.2025
Все повече се търсят точно такива апартаменти
18:57 / 02.09.2025
За часове разкриха нагла кражба в Поморие
13:07 / 02.09.2025
Заралийка, полякиня и рускиня с кошмарно пътуване с "Бургасбус"
11:13 / 03.09.2025
Почина легенда на Холивуд
09:06 / 02.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета