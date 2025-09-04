Новини
Бургас посреща националния конкурс за детска красота и талантеки
Автор: Екип Burgas24.bg 15:51
©
Този уикенд Бургас ще се превърне в сцена на блясък, талант и детска усмивка. Морският град е домакин на националния конкурс за детска красота и талант "Малка Мис и Малък Мистър България" и "Мис и Мистър Тийн България" 2025. Грандиозната гала вечер ще се състои на 6 септември от 18:00 часа в "Модерен театър" – Бургас.

В продължение на четири дни курортът Поморие бе огласен от смях, игри и емоции. Там се събраха деца от цялата страна, които ще се борят за сърцата на публиката и оценките на авторитетното жури. Конкурсът, организиран традиционно от агенция "Интерсаунд", отново събира най-талантливите и чаровни малки участници от България.

Финалистите, които ще излязат на сцената в Бургас, вече преминаха през поредица от кастинги и регионални издания в 10 областни града. Те ще се представят в няколко категории, включващи дефилета, таланти и артистични изпълнения.

Тежката отговорност да изберат победителите е поверена на звезден екип от специалисти – Ирина Папазова, лицензиант на конкурса, Наталия Гуркова – Мис България и моден дизайнер, топ моделът и организатор на събития Йордан Бъчваров, PR експертът Десислав Димитров – Desso, вокалният педагог Ангелина Милева и други доказани професионалисти.

Вечерта ще бъде водена от харизматичния певец, продуцент и телевизионен водещ Владислав Славов, който ще внесе настроение и блясък на сцената.

Националният конкурс за детска красота и талант се утвърди през годините като едно от най-очакваните събития за младите таланти у нас – съчетавайки детска непосредственост с професионализъм и шанс за първи стъпки в света на модата и изкуството.








