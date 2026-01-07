Бургас посреща предпремиерата на "3.0 килограма щастие"
Очаква се на събитието да присъстват част от актьорския екип на филма, като допълнително ще бъде потвърдено участието на Владимир Зомбори и Герасим Георгиев – Геро.
Билетите ще се продават на каса "Часовника“, като организаторите очакват те да бъдат пуснати в продажба до края на седмицата.
"3.0 килограма щастие“ тръгва официално по кината в цялата страна на 30 януари 2026 г. Филмът е вдъхновен от реални събития и поставя дълбоко лични и социално значими въпроси – за родителството, биологичния часовник, обществения натиск и цената на мечтата да станеш майка.
В главните роли ще видим Стефка Янорова, Дария Симеонова, Владимир Зомбори и Герасим Георгиев – Геро. Историята проследява живота на Елизабет и нейното семейство, които са изправени пред тежки морални избори в стремежа си към дългоочакваното дете.
Сценарият е дело на Виктория Пенкова, Зорница София и Петър Делчев, оператор е Мартин Чичов, а музиката – на Михаил Йосифов. Продукцията е на MQ Pictures със съдействието на Националния филмов център, Община Бургас и Азербайджанската филмова агенция.
