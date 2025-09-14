ЗАРЕЖДАНЕ...
|Бургас посреща тържествено свещения пояс на Пресвета Богородица
Светинята се пази в манастира "Панагия Като Ксеня“ в гр. Волос, Гърция, и ще бъде донесена в България от Геронтиса Нимфодора, игумения на светата обител.
Тържествено посрещане на св. Пояс в Бургас ще бъде на 14 септември пред катедралния храм "Св. св. Кирил и Методий“ в 18.00 часа.След това с Литийно шествие по ул. "Александровска“ и ул. "Успенска“ тя ще бъде пренесена до храм "Св. Богородица“, където ще бъде отслужена Архиерейска празнична вечерня.
Свещената реликва пристига в бургаския храм "Св. Богородица" на големия хрисниянски празник Кръстовден /14 септември/ и ще остане до 17 септември, когато е Надежда, Вяра и Любов.
През тези дни храмът ще бъде денонощно отворен за всички вярващи, които искат да се поклонят на светинята – за здраве, за изцеление от болести, за благословение на бездетни съпрузи, за утеха в душевни и телесни страдания и за покровителство над децата, семействата и родителите.
Според Свещеното Предание, поясът бил изтъкан от Пресвета Богородица собственоръчно от камилска вълна. След Нейното Успение Тя го предала на св. апостол Тома. През вековете светинята е била съхранявана първо в Йерусалим, после в Кападокия, а оттам пренесена в Константинопол.
Дълги години се е пазела във Влахернския храм и във византийския дворец. С нея се е изцелила императрица Зоя, съпругата на император Лъв VI Мъдри.
През XII век Църквата установила празника на Честния Пояс на 31 август.
По-късно реликвата преминала през България и Сърбия, а в края на XIV век княз Лазар я предал на Ватопедския манастир в Света гора, където се пази и до днес. Части от пояса се съхраняват и в Кипър, Грузия, Италия, Сирия, както и в манастира "Панагия Като Ксеня“ в гр. Волос.
Безбройни са свидетелствата за чудеса и благодатна помощ, които Пресвета Богородица извършва чрез този Свещен Пояс – за изцеление, за благословение на семейства, за покров над деца и за утеха на всички, които с вяра прибягват към Нейното застъпничество.
