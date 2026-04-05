Стотици християни в бургас се събраха в църквите, за да запалят свещ и да вземат осветени върбови клонки – символ на здраве, надежда и благословия. Празничното настроение се усеща по улиците, а хората си пожелават мир, любов и светли дни. В централния катедрален храм "Св. св. Кирил и Методий" и в църквата "Св. Богородица" се отслужват тържествени архиерейски богослужения, по информация на Черноморски фар.

Burgas24.bg информира, че тази година на Цветница в Бургас се провежда и кампанията "Запали свещичка – Подари живот!", насочена към кръводаряване и спасяване на човешки животи.

Община Бургас организира богато празнично събитие, включващо шествие по ул. "Алеко Богориди“ и фолклорен концерт на площад "Атанас Сиреков" от 12:30 часа.

Днешният празник поставя началото на Страстната седмица, която ще завърши с Възкресение Христово, което тази година отбелязваме на 12 април.