С богатия си архив, датиращ от 2008 г., Burgas24.bg съхранява важните събития от Бургас, Бургаско, България и света. Редакцията събра част от най-интересните и значими моменти, запазени в новинарската ни библиотека.
Така например под заглавието "Направиха първа копка на трафик кулата в Бургас“ се припомня, че през 2014 г. е даден старт на строителството на съоръжението. Инвестирани са около 2 млн. лева за изграждането на новия брегови център на Пристанище Бургас. Проектът бе част от по-широка инвестиционна програма, а архитектурата му е съобразена с облика на новата тогава Морска гара, разположена в непосредствена близост. Днес съоръжението вече е факт.
Отново през същата дата и година стана ясно, че фестивалът Spirit of Burgas няма да се състои, което изненада меломаните, свикнали с ежегодните концерти на морския бряг.
През 2015 г. туроператори предупреждават за рекордно слаб круизен сезон. На фона на силния предходен период броят на заявките за лайнери, спиращи в България, значително намалява. Впоследствие круизният трафик към Бургас съвсем спря.
На 16 април 2020 г. една от основните теми е разпространението на коронавируса в България.
През 2009 г. внимание привлича появата на екзотични палми на терасата в Морската градина в Бургас – нов елемент в градската визия, който предизвиква интерес сред жителите и гостите на града.
Година по-късно е въведен влакът "Бургас уикенд“, който имаше за цел да улесни пътуванията към морския град през летния сезон.
