ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Криминални
Институции
Общество
Други
Читателски
|Бургас приема научна конференция на педиатри от цялата страна
Научната част ще бъде посветена на темата: "От лабораторията до клиниката – Съвременен поглед и интерпретация на лабораторните изследвания в профилактиката, диагностиката и проследяване на лечението на детските болести“.
Заседанията ще се провеждат на 13.09 от 09:30 до 19:20 ч. и на 14.09 от 09:00 до 13.00 ч., а участници в конференцията ще бъдат професори, лекари, специализанти и придружаващи лица от цялата страна.
Събитието се организира от Педиатрично дружество Бургас с подкрепата на Община Бургас, като част от усилията за повишаване на качеството на детското здравеопазване в града.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Бургас:
Замесиха областния управител на Бургас в имотна измама
11:10 / 10.09.2025
Настроението в Бургас е лятно и забавленията продължават
11:01 / 10.09.2025
Родители на недоносено полско бебе Хеленка трогнаха лекарите в УМ...
10:11 / 10.09.2025
Части от два бургаски квартала остават без вода днес
08:55 / 10.09.2025
Пътеката на саблеклюна вече с нов облик
17:29 / 09.09.2025
Подписаха новия колективен трудов договор с по-добри условия за о...
17:25 / 09.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Джизъса за новата си: Тя е непоносима
08:34 / 09.09.2025
"Вайбър" добавя нова функция
13:34 / 09.09.2025
Миглена Ангелова: Лекарите станаха бизнесмени и писари
12:57 / 09.09.2025
От днес затварят бургаска улица за два месеца
05:15 / 09.09.2025
Бащата на Никола от катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Това е абсурд!
08:34 / 10.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета