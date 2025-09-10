Бургас приема научна конференция на педиатри от цялата страна

© Педиатри от цялата страна пристигат в Бургас за ХХIII-та Научно-практическа педиатрична конференция, която ще се проведе на 13-14 септември (събота и неделя) в Международния конгресен център до Морска гара.



Научната част ще бъде посветена на темата: "От лабораторията до клиниката – Съвременен поглед и интерпретация на лабораторните изследвания в профилактиката, диагностиката и проследяване на лечението на детските болести“.



Заседанията ще се провеждат на 13.09 от 09:30 до 19:20 ч. и на 14.09 от 09:00 до 13.00 ч., а участници в конференцията ще бъдат професори, лекари, специализанти и придружаващи лица от цялата страна.



Събитието се организира от Педиатрично дружество Бургас с подкрепата на Община Бургас, като част от усилията за повишаване на качеството на детското здравеопазване в града.