|Бургас протестира срещу домашния арест на полицейския син от Несебър
Събралите се настояват съдът да определи най-тежката мярка за неотклонение "Задържане под стража“ спрямо Бургазлиев и за справедлив процес. "Нито едно дете повече“, "Правосъдие в кома“ и "Справедливост за децата ни“ са част от посланията, изписани на плакати от протестиращите. В подкрепа на пострадалите се събира подписка, която към момента е подкрепена от над 3000 души.
Подобен протест се организира в същия час в Пловдив, от където са двамата най-тежко пострадали – 35-годишна Христина и 4-годишното ѝ дете.
