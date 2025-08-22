Новини
Бургас протестира срещу домашния арест на полицейския син от Несебър
Автор: Иван Сотиров 12:06Коментари (0)422
Десетки се събраха пред съдебната палата в Бургас срещу скандалното решение на Районен съд Несебър Никола Бургазлиев, който с АТВ помете шестима в Слънчев бряг, да бъде пуснат под домашен арест, предаде репортер на Burgas24.bg.

Събралите се настояват съдът да определи най-тежката мярка за неотклонение "Задържане под стража“ спрямо Бургазлиев и за справедлив процес.  "Нито едно дете повече“, "Правосъдие в кома“ и "Справедливост за децата ни“ са част от посланията, изписани на плакати от протестиращите. В подкрепа на пострадалите се събира подписка, която към момента е подкрепена от над 3000 души.

Подобен протест се организира в същия час в Пловдив, от където са двамата най-тежко пострадали – 35-годишна Христина и 4-годишното ѝ дете.




Статистика: