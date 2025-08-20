ЗАРЕЖДАНЕ...
|Бургас разширява базата на центъра за социална рехабилитация
Предложението ще бъде разгледано на предстоящата сесия на Общинския съвет този месец.
Докладната записка касае три самостоятелно обособени помещения с прилежащ санитарен възел, разположени на първия етаж в общинската сграда на ул. "Иван Богоров“ № 19 и към момента са свободни.
Разширението е необходимо, за да се осигурят отделни зали за консултации, терапевтични дейности и обучения в съответствие със Закона за социалните услуги и стандартите за качество на социалните услуги. Това ще позволи по-пълноценна работа с потребителите и ще повиши качеството на предоставяната подкрепа.
Центърът, който функционира от 2017 г. и е с увеличен капацитет от 55 потребители, предлага ключови услуги като информиране и консултиране, терапия и рехабилитация, застъпничество и посредничество, обучение за придобиване на умения и подкрепа за придобиване на трудови умения.
Разширяването на базата е важна стъпка за осигуряване на по-добра специализирана среда и за покриване на изискванията към социалните услуги в Бургас.
С предоставянето на новите помещения Центърът ще може още по-ефективно да отговаря на нуждите на хората с психични разстройства и да допринася за тяхната рехабилитация и интеграция в обществото.
