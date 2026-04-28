Двама студенти от първи курс на бакалавърската програма "Методика на чуждоезиковото обучение - японски език“ във Филиал Бургас днес тръгват към едно вълнуващо предизвикателство.

Те ще участват в 32-рия конкурс по ораторско майсторство на японски език, организиран от Посолството на Япония в Република България, информира Burgas24.bg.

Още в първи курс да застанеш на такава сцена е смелост, труд и много желание. А за нас е повод за истинска гордост, коментират от Филиал Бургас на СУ "Св. Климент Охридски“.

Техни ментори са асистент София Граматикова и Юкари Ота, преподаватели във Филиал Бургас, които ги подкрепят в подготовката.