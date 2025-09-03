ЗАРЕЖДАНЕ...
|Бургас се готви за грандиозно начало на Фестивала на комедията и смеха КАЛАТА
Откриването ще започне с пъстро карнавално шествие, тръгващо от сградата на Община Бургас и преминаващо през центъра на града. В него ще се включат акробати, мимове, хора на кокили, мажоретни състави, танцьори, духови оркестри и подвижни музикални хъбове – истински празник на улицата, който ще събере жители и гости на Бургас.
Най-голямата атракция ще бъде въздушен акробатичен пърформанс по фасадата на сградата на Общината – зрелище, което обещава да остави публиката без дъх.
Водещ на фестивала ще бъде обичаният шоумен Даниел Петканов, който ще даде тон за настроение и смях още от първия ден.
"Идеята на фестивала е изкуството да не се представя само в залите, а да излезе и в уличните пространства. Това е естествен механизъм за привличане на различни публики и за въвличане на хора от всички възрасти в културния живот на града“, каза Диана Саватева, заместник-кмет "Култура“.
Сред интригуващите акценти в програмата са прожекциите на открито на бургаския плаж. /До моста/
"Този фестивал е сбъдната мечта. Винаги съм искал да реализирам проект, в чиято концепция е заложено комедийното изкуство, но и съдържание за деца. Амбицията ми беше той да обхваща различни изкуства – не само кино и театър, а и улично изкуство, пърформанси, цирк, стендъп и други формати. В КАЛАТА това вече е факт. Надявам се фестивалът да се превърне в традиция и да придобие международен облик, с панорама на творчеството на световноизвестни комедийни творци“, сподели на пресконференция днес режисьорът, продуцент и музикант Ники Урумов /‘‘Петя на моята Петя“./
"Освен че с ентусиазъм подкрепяме фестивала, още една причина той да се превърне в ежегоден и разпознаваем в националната културна карта е фактът, че Бургас има много знакови личности в сферата на културата“, допълни Весела Йорданова, Директор Дирекция "Култура и Връзки с обществеността“
Специален момент в програмата ще бъде присъствието на Ивайло Калоянчев – син на легендарния Георги Калоянчев, който ще пристигне в Бургас заедно със своите внучки. Така първото издание на фестивала ще се превърне и в емоционална среща на поколения, обединени от любовта към комедийното изкуство.
Програмата на КАЛАТА включва театрални спектакли, филмови прожекции, стендъп батъли, улично изкуство и много други изненади. Фестивалът е посветен на 100 години от рождението на Георги Калоянчев и Георги Парцалев, както и на паметта на писателя Алек Попов.
Всички събития са с вход свободен, а настроението – гарантирано!
