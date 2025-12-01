Бургас се обедини в подкрепа на Наско
Добрината и човечността са живи в нашия град. Освен концерта през почивните дни се проведе турнир по футбол, търг на футболни трофеи и пазар на дрехи, в които се включиха стотици съграждани. Близо 50 хиляди лева са общо събраните средства за лечението на болния от левкемия Наско.
Наско е бургазлията, чиято лична история трогна стотици хора и ги обедини в кауза.
В деня на раждането на първото си дете, чакано седем години, той пое тежкия път към Турция - за лечение и химиотерапия на остра форма левкемия. Диагнозата застигна младия баща внезапно и напълно случайно - той дарява кръв за операция на своя близка, но бързите изследвания разкриват проблем в кръвната картина. Следват още няколко теста, за да се потвърди окончателната диагноза.
Наско се лекува в болница в Турция, а лекарите дават голям шанс за излекуване, ако му бъде присаден костен мозък.
Дарение може да бъде направено по следните сметки:
Сметка в лева: BG49UBBS80021091745240
Сметка в евро: BG55UBBS81551435907409
Титуляр: Божидара Панговска (съпругата на Наско)
Основание: Дарение за лечение на Наско
