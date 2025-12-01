Само от концерта, които се проведе вчера в подкрепа на Атанас Стоянов - Наско, са събрани 12 хиляди лева. Над 60 артисти и музиканти от града се качиха на сцената на НХК в негова подкрепа, а близо 500 бургазлии бяха в залата.Добрината и човечността са живи в нашия град. Освен концерта през почивните дни се проведе турнир по футбол, търг на футболни трофеи и пазар на дрехи, в които се включиха стотици съграждани. Близо 50 хиляди лева са общо събраните средства за лечението на болния от левкемия Наско.Наско е бургазлията, чиято лична история трогна стотици хора и ги обедини в кауза.В деня на раждането на първото си дете, чакано седем години, той пое тежкия път към Турция - за лечение и химиотерапия на остра форма левкемия. Диагнозата застигна младия баща внезапно и напълно случайно - той дарява кръв за операция на своя близка, но бързите изследвания разкриват проблем в кръвната картина. Следват още няколко теста, за да се потвърди окончателната диагноза.Наско се лекува в болница в Турция, а лекарите дават голям шанс за излекуване, ако му бъде присаден костен мозък.Сметка в лева: BG49UBBS80021091745240Сметка в евро: BG55UBBS81551435907409Титуляр: Божидара Панговска (съпругата на Наско)Основание: Дарение за лечение на Наско