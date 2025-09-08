Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Криминални
Институции
Общество
Други
Читателски
Бургас се подготвя за едно от вдъхновяващите културни събитиe
Автор: Екип Burgas24.bg 12:09Коментари (0)175
©
Бургас се подготвя за едно от вдъхновяващo културни събитиe – фестивал "Музикални зографи“, който ще превърне града в истинска творческа лаборатория, където музиката се рисува, а картините звучат.

В продължение на няколко дни публиката ще стане свидетел на смели артистични срещи – необичайното трио пиано, гъдулка и кларинет с проект "Магия“, изящния квартет "Сезони“, както и дебюти на млади таланти. Специален акцент е участието на бургаската пианистка и учен д-р Полина Антонова, която ще представи нови книги, а след това ще изсвири за почитателите си произведения от български композитори.

Фестивалът ще завърши с впечатляващ финал: дебют на дуо китара и цигулка – Тео Николов и Йоана Дакова, последван от изявата на Яна Лолова (пиано) и Антонио Илиоски (виолончело).

Неповторима е и срещата между музика и живопис: по време на концертите известният бургаски художник Румен Статков ще рисува на живо, вдъхновен от звуците. Така публиката ще преживее хармоничното свързване на музика и изобразително изкуство, която се случва само тук и сега.

Изкуство със зелено сърце

"Музикални зографи“ не е просто фестивал – той е пример за отговорна култура. С дигитални програми, минимално използване на печатни материали и събития в сърцето на Морската градина, в Културен център "Морско казино“ фестивалът следва принципите на Европейския зелен пакт, доказвайки, че изкуството и природата могат да вървят ръка за ръка.

Кой е поканен?

Всеки! От ценители на класическата музика, литература и живопис до млади хора, които търсят нови артистични преживявания. "Музикални зографи“ е отворена сцена за таланти и публика без възраст и граници.

Очаква ви културен празник, в който музиката се превръща в цвят, а картините – в звук. Бургас става платно, върху което ще се нарисуват нови културни хоризонти.

"С този проект Община Бургас кандидатства по Национален план за възстановяване и устойчивост по процедура BG-RRP-11.021 – Схема за безвъзмездна помощ "Ново поколение местни политики за култура за големи общини.“

Програма:

15 септември /понеделник/

19:00 часа, КЦ "Морско казино“, зала "Петя Дубарова“

ФЕСТИВАЛ "МУЗИКАЛНИ ЗОГРАФИ“ – КВАРТЕТ "СЕЗОНИ“  

Росен Идеалов – кларинет

Евдокия Бобоцова – мандолина

Милен Джуров – китара

Росен Балкански – китара

Рисува Румен Статков

16 септември /вторник/

19:00 часа, КЦ "Морско казино“, зала "Петя Дубарова“

ФЕСТИВАЛ "МУЗИКАЛНИ ЗОГРАФИ“ – ПОЛИНА АНТОНОВА  

Концерт и представяне на книгите ѝ "Архивът на Димитър Ненов. Систематизации, интерпретации, анализи“ и "Панка Пелишек и нейната пианистична школа“  

Рисува Румен Статков

 

17 септември /сряда/

19:00 часа, КЦ "Морско казино“, зала "Петя Дубарова“

ФЕСТИВАЛ "МУЗИКАЛНИ ЗОГРАФИ“ – ПРОЕКТ "МАГИЯ“

Фани Куцарова – пиано

Венци Трифонов – кларинет

Мартин Владимиров – гъдулка  

Рисува Румен Статков

19 септември /петък/

19:00 часа, КЦ "Морско казино“, зала "Петя Дубарова“

ФЕСТИВАЛ "МУЗИКАЛНИ ЗОГРАФИ“  

Йоана Дакова  – цигулка

Тео Николов – китара

Яна Лолова – пиано  

Антонио Илионски - виолончело

Рисува Румен Статков








Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Бургас:
Битови отпадъци горяха в центъра на Бургас
09:53 / 08.09.2025
Намериха изчезналия в Слънчев бряг румънски гражданин
11:57 / 07.09.2025
С невероятен акробатичен спектакъл на фасадата на Общината беше о...
14:52 / 06.09.2025
Издирват изчезнал румънски турист в Слънчев бряг
13:41 / 06.09.2025
"Перлата на Черно море" бе обявенa за най-достъпната плажна дести...
12:52 / 06.09.2025
Снежнобялото мъниче пленява сърцата на всички в бургаския зоопарк...
16:26 / 05.09.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Актуални теми
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Лято 2025
Жестока катастрофа в Монтанско!
Природни стихии
ТОЛ камерите снимат за нарушители на магистралите
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Бургас и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@burgas24.bg

За реклама:
Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Бургазлии във facebook
RSS за новините
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Burgas24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Burgas24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Burgas24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: