Бургас се подготвя за едно от вдъхновяващите културни събитиe

© Бургас се подготвя за едно от вдъхновяващo културни събитиe – фестивал "Музикални зографи“, който ще превърне града в истинска творческа лаборатория, където музиката се рисува, а картините звучат.



В продължение на няколко дни публиката ще стане свидетел на смели артистични срещи – необичайното трио пиано, гъдулка и кларинет с проект "Магия“, изящния квартет "Сезони“, както и дебюти на млади таланти. Специален акцент е участието на бургаската пианистка и учен д-р Полина Антонова, която ще представи нови книги, а след това ще изсвири за почитателите си произведения от български композитори.



Фестивалът ще завърши с впечатляващ финал: дебют на дуо китара и цигулка – Тео Николов и Йоана Дакова, последван от изявата на Яна Лолова (пиано) и Антонио Илиоски (виолончело).



Неповторима е и срещата между музика и живопис: по време на концертите известният бургаски художник Румен Статков ще рисува на живо, вдъхновен от звуците. Така публиката ще преживее хармоничното свързване на музика и изобразително изкуство, която се случва само тук и сега.



Изкуство със зелено сърце



"Музикални зографи“ не е просто фестивал – той е пример за отговорна култура. С дигитални програми, минимално използване на печатни материали и събития в сърцето на Морската градина, в Културен център "Морско казино“ фестивалът следва принципите на Европейския зелен пакт, доказвайки, че изкуството и природата могат да вървят ръка за ръка.



Кой е поканен?



Всеки! От ценители на класическата музика, литература и живопис до млади хора, които търсят нови артистични преживявания. "Музикални зографи“ е отворена сцена за таланти и публика без възраст и граници.



Очаква ви културен празник, в който музиката се превръща в цвят, а картините – в звук. Бургас става платно, върху което ще се нарисуват нови културни хоризонти.



"С този проект Община Бургас кандидатства по Национален план за възстановяване и устойчивост по процедура BG-RRP-11.021 – Схема за безвъзмездна помощ "Ново поколение местни политики за култура за големи общини.“



Програма:



15 септември /понеделник/



19:00 часа, КЦ "Морско казино“, зала "Петя Дубарова“



ФЕСТИВАЛ "МУЗИКАЛНИ ЗОГРАФИ“ – КВАРТЕТ "СЕЗОНИ“



Росен Идеалов – кларинет



Евдокия Бобоцова – мандолина



Милен Джуров – китара



Росен Балкански – китара



Рисува Румен Статков



16 септември /вторник/



19:00 часа, КЦ "Морско казино“, зала "Петя Дубарова“



ФЕСТИВАЛ "МУЗИКАЛНИ ЗОГРАФИ“ – ПОЛИНА АНТОНОВА



Концерт и представяне на книгите ѝ "Архивът на Димитър Ненов. Систематизации, интерпретации, анализи“ и "Панка Пелишек и нейната пианистична школа“



Рисува Румен Статков







17 септември /сряда/



19:00 часа, КЦ "Морско казино“, зала "Петя Дубарова“



ФЕСТИВАЛ "МУЗИКАЛНИ ЗОГРАФИ“ – ПРОЕКТ "МАГИЯ“



Фани Куцарова – пиано



Венци Трифонов – кларинет



Мартин Владимиров – гъдулка



Рисува Румен Статков



19 септември /петък/



19:00 часа, КЦ "Морско казино“, зала "Петя Дубарова“



ФЕСТИВАЛ "МУЗИКАЛНИ ЗОГРАФИ“



Йоана Дакова – цигулка



Тео Николов – китара



Яна Лолова – пиано



Антонио Илионски - виолончело



Рисува Румен Статков