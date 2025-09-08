ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Криминални
Институции
Общество
Други
Читателски
|Бургас се подготвя за едно от вдъхновяващите културни събитиe
В продължение на няколко дни публиката ще стане свидетел на смели артистични срещи – необичайното трио пиано, гъдулка и кларинет с проект "Магия“, изящния квартет "Сезони“, както и дебюти на млади таланти. Специален акцент е участието на бургаската пианистка и учен д-р Полина Антонова, която ще представи нови книги, а след това ще изсвири за почитателите си произведения от български композитори.
Фестивалът ще завърши с впечатляващ финал: дебют на дуо китара и цигулка – Тео Николов и Йоана Дакова, последван от изявата на Яна Лолова (пиано) и Антонио Илиоски (виолончело).
Неповторима е и срещата между музика и живопис: по време на концертите известният бургаски художник Румен Статков ще рисува на живо, вдъхновен от звуците. Така публиката ще преживее хармоничното свързване на музика и изобразително изкуство, която се случва само тук и сега.
Изкуство със зелено сърце
"Музикални зографи“ не е просто фестивал – той е пример за отговорна култура. С дигитални програми, минимално използване на печатни материали и събития в сърцето на Морската градина, в Културен център "Морско казино“ фестивалът следва принципите на Европейския зелен пакт, доказвайки, че изкуството и природата могат да вървят ръка за ръка.
Кой е поканен?
Всеки! От ценители на класическата музика, литература и живопис до млади хора, които търсят нови артистични преживявания. "Музикални зографи“ е отворена сцена за таланти и публика без възраст и граници.
Очаква ви културен празник, в който музиката се превръща в цвят, а картините – в звук. Бургас става платно, върху което ще се нарисуват нови културни хоризонти.
"С този проект Община Бургас кандидатства по Национален план за възстановяване и устойчивост по процедура BG-RRP-11.021 – Схема за безвъзмездна помощ "Ново поколение местни политики за култура за големи общини.“
Програма:
15 септември /понеделник/
19:00 часа, КЦ "Морско казино“, зала "Петя Дубарова“
ФЕСТИВАЛ "МУЗИКАЛНИ ЗОГРАФИ“ – КВАРТЕТ "СЕЗОНИ“
Росен Идеалов – кларинет
Евдокия Бобоцова – мандолина
Милен Джуров – китара
Росен Балкански – китара
Рисува Румен Статков
16 септември /вторник/
19:00 часа, КЦ "Морско казино“, зала "Петя Дубарова“
ФЕСТИВАЛ "МУЗИКАЛНИ ЗОГРАФИ“ – ПОЛИНА АНТОНОВА
Концерт и представяне на книгите ѝ "Архивът на Димитър Ненов. Систематизации, интерпретации, анализи“ и "Панка Пелишек и нейната пианистична школа“
Рисува Румен Статков
17 септември /сряда/
19:00 часа, КЦ "Морско казино“, зала "Петя Дубарова“
ФЕСТИВАЛ "МУЗИКАЛНИ ЗОГРАФИ“ – ПРОЕКТ "МАГИЯ“
Фани Куцарова – пиано
Венци Трифонов – кларинет
Мартин Владимиров – гъдулка
Рисува Румен Статков
19 септември /петък/
19:00 часа, КЦ "Морско казино“, зала "Петя Дубарова“
ФЕСТИВАЛ "МУЗИКАЛНИ ЗОГРАФИ“
Йоана Дакова – цигулка
Тео Николов – китара
Яна Лолова – пиано
Антонио Илионски - виолончело
Рисува Румен Статков
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Бургас:
Битови отпадъци горяха в центъра на Бургас
09:53 / 08.09.2025
Намериха изчезналия в Слънчев бряг румънски гражданин
11:57 / 07.09.2025
С невероятен акробатичен спектакъл на фасадата на Общината беше о...
14:52 / 06.09.2025
Издирват изчезнал румънски турист в Слънчев бряг
13:41 / 06.09.2025
"Перлата на Черно море" бе обявенa за най-достъпната плажна дести...
12:52 / 06.09.2025
Снежнобялото мъниче пленява сърцата на всички в бургаския зоопарк...
16:26 / 05.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Нанси Карабойчева напуска България
17:19 / 07.09.2025
Предприемач от Германия: В България открих нещо удивително
12:52 / 06.09.2025
Азис: Дойде и ме удари пред всички
10:32 / 07.09.2025
Софи Маринова със скъп подарък от "Мисис Баба"
09:01 / 07.09.2025
Благой Георгиев със специален жест към единствената си дъщеря
12:23 / 07.09.2025
Криско: Думите не могат да опишат емоцията
15:46 / 07.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета