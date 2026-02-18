Бургас се преклони пред Васил Левски
Събитието започна с военен ритуал и заупокойна молитва, отслужена от бургаското духовенство пред паметника на Апостола.
Веднага след това се проведе поднасяне на венци и цветя, последвано от слово за значението на делото му за свободата и независимостта на България, произнесено от младите актьори от филиала на Театрален колеж "Любен Гройс“ в града.
Пред святото дело на националния герой глави сведоха кметът на Бургас Димитър Николов, председателят на Общински съвет Михаил Хаджиянев, директорът на Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението“ ст. комисар Николай Николаев, зам.-кметовете Диана Саватева, Манол Тодоров и Михаил Ненов, общински съветници, ученици от 10 клас на ПГЧЕ "Васил Левски" и признателни граждани.
