Бургас се прощава с д-р Стойчо Шишков
Д-р Стойчо Шишков е роден преди 65 години в Бургас. Част от професионалния му път преминава във Военноморска болница - Бургас. Бил е управител на лечебно заведение в Община Несебър. Преди близо 20 години започва работа в Бургаската болница като хирург, а впоследствие става част от екипа на Клиниката по съдова хирургия.
"Ще го запомним с неговия висок професионализъм, спокойствие и отдаденост към пациентите. Ръководството и екипът на УМБАЛ Бургас изказва искрени съболезнования на семейството, близките и приятелите на д-р Стойчо Шишков“, съобщиха от УМБАЛ Бургас.
Поклонението пред д-р Стойчо Шишков ще се проведе днес, 17 февруари 2026 г. от 12.30 ч. в храм "Св. Св. Кирил и Методий" в Бургас, а погребението - в 14 ч. в Гробищен парк - Бургас.
