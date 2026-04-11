На Велика събота ще е поклонението пред голямата народна певица Янка Рупкина. Поклонението ще е в 11:00 часа в катедралния храм "Св. св. Кирил и Методий" в родния й град Бургас. Службата ще бъде отслужена от Негово Високопреосвещенство Сливенския митрополит Арсений.

Припомняме, че Янка Рупкина, известна като "славеят на Странджа", ни напусна на 87-годишна възраст. Певицата беше световен феномен – носителка на награда "Грами“ (1990 г.) с "Мистерията на българските гласове“ и част от незабравимото трио "Българка“. Нейният самороден талант бе признат от музикални колоси като Джордж Харисън от "Бийтълс“ и Линда Ронщат.