С дълбока скръб съобщаваме, че ни напусна г-н Кольо Бодуров – първият директор на ОУ "Елин Пелин“, гр. Бургас, човек с изключителен принос към образованието и развитието на училищната общност в нашия град.Г-н Бодуров ръководи училището от неговото откриване на 15 септември 1988 г. до 1998 г. С мъдрост, отдаденост и неизчерпаемо търпение той постави основите на една устойчива, модерна и уважавана институция. За поколения ученици, родители и учители той остава пример за благородство, професионализъм и човечност.Трудно е да се намерят думи, които да опишат личността му – човек, който умееше да вдъхновява, да подкрепя и да изгражда. Неговият принос към образованието и развитието на младите хора ще остане завинаги в паметта на всички, които са имали честта да работят или да се учат под негово ръководство.Поклонението и погребението ще се състоят на 13 декември 2025 г. от 12:00 ч. в Гробищен парк – Бургас.От името на колектива на ОУ "Елин Пелин“, гр. Бургас, изказваме най-искрените си съболезнования към семейството, близките и всички, които скърбят за загубата на един високо уважаван педагог и човек.Съболезнования изрази и кметът на Община Бургас Димитър Николов, който заяви:"С дълбока скръб научих за кончината на първия директор на ОУ "Елин Пелин“ – Бургас, човек, отдал живота си на образованието, знанието и развитието на поколения бургаски деца. Неговият принос към утвърждаването на училището като важна духовна и образователна институция ще остане завинаги част от историята на нашия град. С всеотдайност, мъдрост и човечност той създаде основите, върху които днес стотици ученици и учители градят успехи и традиции. В този тъжен момент изказвам своите най-искрени съболезнования на семейството, близките и всички, които имаха честта да работят и да се учат от него. Поклон пред паметта му.“