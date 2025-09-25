ЗАРЕЖДАНЕ...
|Бургас се сприятели с китайския град Далиен
Церемонията се състоя в рамките на конференция за регионално сътрудничество между Китай и България, посветена на 10-годишнината от инициативата "Един пояс, един път“.
Форумът бе организиран от Китайската народна асоциация за приятелство с чужди страни, Националното сдружение на общините в Република България, Национална асоциация "Един пояс, един път“ и Посолството на Китай в България.
От страна на Община Бургас документа подписа заместник-кметът по стратегическо развитие, екология, дигитализация и адаптация към климатичните промени Весна Балтина, а от страна на Далиен – заместник-генералният секретар Джан Сяофън.
По време на официалната среща беше подчертано сходството между двата града и потенциала за развитие на партньорства в сферите на търговията, транспорта и логистиката, туризма, образованието и управлението на отпадъците. /Далиен е пример за успешно прилагане на 100% оползотворяване на отпадъците чрез преработка/.
Заместник-кметът Балтина представи пред китайските партньори основните инфраструктурни, образователни, културни и екологични проекти, които развива общината, включително изграждането на модерна детска болница.
