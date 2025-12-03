Обгърнат в мъгла, се събуди Бургас тази сутрин. Температурата на въздуха към 8 часа беше около 5 градуса.По Черноморието днес ще има променлива облачност, по-значителна преди обяд над северното крайбрежие, където на места ще превали. Ще духа до умерен вятър от юг-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 13° и 15°. Температурата на морската вода е 13°-15°. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.Днес в по-голямата част от страната ще бъде предимно облачно. На места в североизточните райони и в Западна България ще превали дъжд. Разкъсвания и намаления на облачността ще има над Източна България. На места в низините и поречията ще се задържи мъгливо. Ще духа слаб вятър от изток, в Източна България до умерен от юг-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 9° и 14°, по-ниски в Северозападна България, за София – около 8°.