Бургас се събуди обгърнат в мъгла
©
По Черноморието днес ще има променлива облачност, по-значителна преди обяд над северното крайбрежие, където на места ще превали. Ще духа до умерен вятър от юг-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 13° и 15°. Температурата на морската вода е 13°-15°. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.
Днес в по-голямата част от страната ще бъде предимно облачно. На места в североизточните райони и в Западна България ще превали дъжд. Разкъсвания и намаления на облачността ще има над Източна България. На места в низините и поречията ще се задържи мъгливо. Ще духа слаб вятър от изток, в Източна България до умерен от юг-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 9° и 14°, по-ниски в Северозападна България, за София – около 8°.
Още от категорията
/
Новият корпус на ППМГ "Акад. Никола Обрешков" и ПГРЕ "Георги С. Раковски" с престижна номинация
02.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Бургаският апелативен съд праща изнасилвача Илко в затвор в Белги...
16:25 / 02.12.2025
Бургазлии, нека поставим нов рекорд в кръводаряването!
14:55 / 02.12.2025
Бургас ще отбележи Международния ден за хора с увреждания
14:40 / 02.12.2025
Включете се в кампанията "Да украсим Бургас"
12:12 / 02.12.2025
Календарът с порасналите недоносени деца на УМБАЛ Бургас вече е г...
11:36 / 02.12.2025
С концерт събират пари за лечението на млад баща от Бургас
11:24 / 02.12.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.