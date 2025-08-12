ЗАРЕЖДАНЕ...
|Бургас се включва в кампания срещу рака на гърдата
Това ще се случи на 14 и 15 август, когато градът ще бъде домакин на Националната кампания за профилактика на рака на гърдата на Сдружението на Жените мотористи МПауърд България и Българското дружество за борба с рака на гърдата. За първи път кампанията прави своята спирка в морския град, и то не на една, не на две, а на цели три локации.
Прегледите ще се проведат на три места:
● ДКЦ 1 Бургас – бул. "Стефан Стамболов“ 73 – с участието на д-р Мариела Василева, водещ лекар в кампанията и председател на Българското дружество за борба с рака на гърдата.
● УМБАЛ "Дева Мария“ – кв. Ветрен, ул. "Александър Стамболийски“ 32 – с участието на д-р Тинка Арнаудова, която се включва като втори доброволец в инициативата.
● ДКЦ "Ел-Масри“ – с участие на д-р Адам Хаджимехмед, третият доброволец в кампанията.
Благодарение на д-р Мариела Василева и подкрепата на Клиника Щерев, в Бургас вече бяха извършени безплатни прегледи на 27 юни и 25 юли. Сега кампанията продължава с още по-голям обхват и три партниращи медицински центъра – ангажирани в грижата за здравето на бургаските жени.
Инициативата е част от ежегодната Национална кампания, организирана от Сдружение на жените мотористи МПауърд България, която се провежда за шести пореден път. В партньорство с Българското дружество за борба с рака на гърдата, до момента са проведени 849 безплатни профилактични прегледи в различни градове на страната – включително София, Пловдив, Варна, Панагюрище, Троян, Враца, Перник, Калофер и други.
"Предай нататък“ е посланието, което носи с тази кампания. Ако и за теб тази стъпка е била важна и ти е донесла спокойствие – "Предай нататък“!
Говори с поне една своя близка – майка, сестра, приятелка – и я призови и тя да се прегледа. Малката крачка към превенцията може да бъде решаваща за нейното здраве.
Нека всички здрави жени знаят, че няма нищо страшно – прегледът отнема минути, а да знаеш, че си добре, дава лекота и увереност!
Здравната каса дава възможност на всяка една здравноосигурена жена на възраст от 30 до 50 години да си направи безплатно ехография с направление от личния лекар, а за жените на възраст от 45 до 75 години да си правят безплатна мамография. Прегледите по каса до 69 години се случват на всеки 2 години, а над 70 години- веднъж на 3 години.
Организаторите продължават да търсят медицински специалисти, които желаят да се включат в кампанията като доброволци.
По повод събитието, на 15 август Моста ще бъде осветен в розово – цветът на солидарност към жените, борещи се с рака на гърдата.
Повече информация и формуляр за участие: ТУК!
