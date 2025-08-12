Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Криминални
Институции
Общество
Други
Читателски
Бургас се включва в кампания срещу рака на гърдата
Автор: Николай Парашкевов 12:16Коментари (0)118
©
Бургас се включва в Националната кампания за профилактика на рака на гърдата с три локации за безплатни прегледи и посланието "Предай нататък“.

Това ще се случи на 14 и 15 август, когато градът ще бъде домакин на Националната кампания за профилактика на рака на гърдата на Сдружението на Жените мотористи МПауърд България и Българското дружество за борба с рака на гърдата. За първи път кампанията прави своята спирка в морския град, и то не на една, не на две, а на цели три локации.

Прегледите ще се проведат на три места:

● ДКЦ 1 Бургас – бул. "Стефан Стамболов“ 73 – с участието на д-р Мариела Василева, водещ лекар в кампанията и председател на Българското дружество за борба с рака на гърдата.

● УМБАЛ "Дева Мария“ – кв. Ветрен, ул. "Александър Стамболийски“ 32 – с участието на д-р Тинка Арнаудова, която се включва като втори доброволец в инициативата.

● ДКЦ "Ел-Масри“ – с участие на д-р Адам Хаджимехмед, третият доброволец в кампанията.

Благодарение на д-р Мариела Василева и подкрепата на Клиника Щерев, в Бургас вече бяха извършени безплатни прегледи на 27 юни и 25 юли. Сега кампанията продължава с още по-голям обхват и три партниращи медицински центъра – ангажирани в грижата за здравето на бургаските жени.

Инициативата е част от ежегодната Национална кампания, организирана от Сдружение на жените мотористи МПауърд България, която се провежда за шести пореден път. В партньорство с Българското дружество за борба с рака на гърдата, до момента са проведени 849 безплатни профилактични прегледи в различни градове на страната – включително София, Пловдив, Варна, Панагюрище, Троян, Враца, Перник, Калофер и други.

 "Предай нататък“ е посланието, което носи с тази кампания. Ако и за теб тази стъпка е била важна и ти е донесла спокойствие – "Предай нататък“!  

Говори с поне една своя близка – майка, сестра, приятелка – и я призови и тя да се прегледа. Малката крачка към превенцията може да бъде решаваща за нейното здраве.

Нека всички здрави жени знаят, че няма нищо страшно – прегледът отнема минути, а да знаеш, че си добре, дава лекота и увереност!

Здравната каса дава възможност на всяка една здравноосигурена жена на възраст от 30 до 50 години да си направи безплатно ехография с направление от личния лекар, а за жените на възраст от 45 до 75 години да си правят безплатна мамография. Прегледите по каса до 69 години се случват на всеки 2 години, а над 70 години- веднъж на 3 години.

Организаторите продължават да търсят медицински специалисти, които желаят да се включат в кампанията като доброволци.

По повод събитието, на 15 август Моста ще бъде осветен в розово – цветът на солидарност към жените, борещи се с рака на гърдата.

Повече информация и формуляр за участие: ТУК!








Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Бургас:
Антисемитски вандализъм срещу паметника на спасителите на бургаск...
11:19 / 12.08.2025
Баща на две деца от Бургас се нуждае от средства за бъбречна тран...
10:53 / 12.08.2025
Закопчаха добре зареден с дрога ямболия на Морска гара – Бургас
10:17 / 12.08.2025
Аварии оставят много места в Бургаско без вода днес
10:19 / 12.08.2025
Първо видео от безумието на АМ "Тракия"
21:10 / 11.08.2025
Тежка катастрофа затвори част от магистрала "Тракия": Два автомоб...
20:14 / 11.08.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Август 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Актуални теми
Катастрофи в България
Пожари 2025
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Хороскоп за деня
Огромен пожар гори край Сунгурларе
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Бургас и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@burgas24.bg

За реклама:
Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Бургазлии във facebook
RSS за новините
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Burgas24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Burgas24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Burgas24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: