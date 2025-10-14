Бургас се включва в есенното издание на 17-ата кампания "Капачки за бъдеще“.Акцията ще се проведе в 23 града в периода 18-26 октомври.В морския град капачки ще се събират на 18 октомври (събота) между 09:00 и 14:00 ч.Локацията е паркингът на BILLA Трапезица.Организацията напомня, че ще се взимат единствено капачки, като няма да бъдат приемани пластмасови шишета и кенчета.За седем години, благодарение на кампанията, на различни лечебни заведения в страната са дарени 22 кувьоза, 6 детски линейки, 2 офроуд линейки и още над 40 медицински уреда. От началото на кампанията са рециклирани 1 500 000 кг. пластмаса, а помощ са получили 40 болници в страната.