Бургас ще бъде домакин на две значими събития за туристическия сектор

© 65 участници от 48 фирми ще вземат участие в Информационен тур "Go to BURGAS“. Специализираният тур е организиран за туроператори и екскурзоводи от цялата страна, ангажирани в процеса по създаване и реализация на туристически пакети.



В рамките на събитието ще бъдат представени подбрани забележителности, спортни и конгресни бази, хотели, ресторанти и заведения. Инфотурът е втори за Бургас в рамките на половин година и отново е по инициатива на туристическия бранш в града, като основни партньори са "Динита тур България" ЕООД, СТТА "Обединение Бъдеще за Туризма“, Сдружение "Рафаел - инфо, култура & туризъм“, БРТА, Югоизточен съюз на екскурзоводите "Ваня Райкова“ – Бургас и др., със съдействието на Община Бургас.



В петък, 14 май, започва осемнадесетото издание на Туристическа борса "Вашата Ваканция", в Експозиционен център "Флора“. Специализираното изложение е първото за Бургас след кризата, породена от COVID-19. Тя ще даде старт на туристически сезон 2021. В нея ще се представят над 20 участника, презентиращи различни и интересни възможности за туризъм и отдих. Общините Бургас и Варна, Несебър, Созопол, Пирморско, както и к.к. Слънчев бряг ще покажат идеите си развитието на морския туризъм. Тази година Варна празнува своя 100-годишен юбилей като курортен град.



Еко и културният туризъм ще са акцент в представянето на общините Средец, Камено, Тетевен, Силистра, Стрелча и Карлово. ПП "Странджа“ и СНЦ "Зелена Странджа“ ще демонстрират защо планината се е превърнала в хит за вътрешните туристи през този сезон. Проявата се организира по инициатива на Бургаска регионална туристическа асоциация под патронажа на Министерство на туризма, Областен управител на Област Бургас и Община Бургас.



Съпътстваща програма на 18-то издание на Туристическа борса “Вашата ваканция 2021" Бургас



Изложбен център "Флора" - Бургас



14 май (петък)



11:00 – 11:30 Тържествено откриване на Осемнадесета Туристическа борса “Вашата ваканция - 2021" гр. Бургас.



12:30 – 14:00 ЗДРАВЕН ТУРИЗЪМ – възможности и предизвикателства



- Презентация на проект и монография "Възможности за интегриране на морски с медицински туризъм по Българското Южно черноморие“ - доц. д-р Златина Караджова;



- Книгата за балнеология на д-р Антоанета Грозева "Балнеолечебните ресурси в Бургаски регион;



- Презентация на "СПА Академия Приморец" - доц. д-р Светла Шопова



/Зала за презентации в Изложбен Център "Флора" – Бургас/



14:00 – 14:30 Представяне на монографията "Христо Колев - завинаги в туризма" - автор и съставител Румяна Емануилиду.



/Зала за презентации в Изложбен Център "Флора" – Бургас/







14:30 – 15:00 Представяне на туристическия портал Thrace.site, създаден от Община Камено по проект "Living Ancient Towns -Asagipinar and Rusokastro", CB005.2.21.059, финансиран от Европейския съюз чрез Програма за трансгранично сътрудничество Интеррег Европа 2014-2020 България – Турция.



Представяне на видео и книжка за 30-те туристически обекти в трансграничен регион България – Турция по проект "HORIZON 2100", №CB005.2.23.124, финансиран от Европейския съюз чрез Програма за трансгранично сътрудничество Интеррег Европа 2014-2020 България – Турция.



/Зала за презентации в Изложбен Център "Флора" – Бургас/.



15:00 – 15:30 Иновативно професионално образование в името на здравето и успешна реализация в сферата на туризма, рехабилитацията и балнеолечението – д-р Снежина Георгиева - СУ "Иван Вазов“ гр. Бургас.



/Зала за презентации в Изложбен Център "Флора" – Бургас/.



15:30 – 16:30 Климатолечението в Странджа и Южно Черноморие – сдружение «Рафаел – инфо, култура и туризъм», СНЦ "Зелена Странджа“, БРТА и Туристическа камара – Приморско.



/Зала за презентации в Изложбен Център "Флора" – Бургас/.



16:30 – 19:00 Пешеходен тур в Бургас (с покани) и представяне на книгата "Лешникови градини“ на Хайри Хамдан и автентичен дервишки танц в КЦ "Морско казино“. /Тръгване от Изложбен Център "Флора" - Бургас/.



15 май (събота)



10:00 – 15:00 Посещение на туристически обекти в Бургаска област (с покани)



17:00 – 18:00 Закриване на Осемнадесета Туристическа борса “Вашата ваканция - 2021" гр. Бургас