Бургас ще бъде домакин на интересно събитие за изкуствен интелект

© България основава Международна олимпиада по изкуствен интелект – IOAI /International Olympiad in Artificial Intelligence/, която ще се проведе от 9 до 15 август 2024 г., в Бургас. Новаторското събитие и ще срещне в оспорвана надпревара най-талантливите ученици от цял свят, които могат да създават, използват и развиват изкуствен интелект.



Състезанието ще се проведе с подкрепата на МОН и Община Бургас. Негов основен партньор е Сдружението за олимпийски отбори по природни науки /СООПН/. Председател на инициативния комитет /ИК/ е инж. Александър Велинов – ръководител на Националния отбор по лингвистика, член на Борда на Международната Олимпиада по лингвистика и инициатор и основател на IOAI.



Членове на ИК са министърът на образованието и науката Галин Цоков, кметът на Бургас Димитър Николов, Божидар Божанов – председател на Комисията по електронно управление и информационни технологии в НС, Елена Маринова – президент на "Мусала Софт“, член на УС на СООПН и основател на IOAI, Росица Декова от ПУ "Паисий Хилендарски“, Лора Динева от Съюза на математиците в България и Ива Гумнишка – основател на "Humans in the Loop“.



"Създаването на Международната олимпиада по ИИ е продължение на българската традиция в областта на международните научни състезания. В България са основани Международната олимпиада по информатика /IOI/ през 1989 г., Международната олимпиада по лингвистика /IOL/ през 2003 г. и Европейската младежка олимпиада по информатика /eJOI/ през 2017 г. Това състезание е следващата стъпка в нашата амбиция да бъдем сред водещите в научните изследвания и образованието. Освен състезанията, ще поканим водещи университети от цял свят, които ще демонстрират последните си постижения и ще представят на учениците възможностите за продължаване на образованието им в областта на ИИ“, заяви инж. Александър Велинов – основен инициатор и председател на ИК на IOAI.



"Като кмет на Бургас, аз съм изключително въодушевен, че млади таланти от цял свят ще се съберат в нашия град за първата Международна олимпиада по изкуствен интелект. Това не е просто състезание – това е възможност за младежи от различни държави да се срещнат, вдъхновят и разгърнат своите умения в една от най-новите области на науката. Ние сме горди да сме част от създаването на тази платформа“, сподели кметът на Бургас Димитър Николов.



Олимпиадата ще бъде иновативно преживяване, което ще съчетава традиционния научен подход с последните постижения в ИИ. Целта й е да предизвика участниците да мислят критично, да трупат теоретични и практически знания и да им даде перспектива за необятните възможности в тази област.



Състезанието ще се състои от два кръга – научен /споделена задача/ и практически. В него ще вземат участие отбори от четирима ученици, които ще бъдат избрани на базата на национални състезания. Всички селектирани участници ще преминат специализирана подготовка, която ще се състои в безплатен онлайн подготвителен курс.



Водещи университети ще изпратят свои представители да участват в научния комитет и създаването на задачите. Освен това, те ще представят своите последни разработки и ще обсъждат кариерните възможности в сферата на ИИ.



Повече информация можете да намерите на официалния уебсайт: https://ioai-official.org.