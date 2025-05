Бургас ще бъде домакин на международен VR хакатон на ООН и Knowledge Foundation

© На 25 и 26 юни в Бургас ще се проведе международният VR Hackathon – събитие, организирано от швейцарската фондация The Knowledge Foundation в партньорство с United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), Община “Бургас" и “КреаТех България", като част от Black Sea Game Summit - двудневна конференция, посветена на създателите на игри от България и региона. 48-часовото предизвикателство ще събере ученици, студенти, преподаватели, професионалисти и независими разработчици от цял свят, за да създадат иновативни VR решения в подкрепа на глобалната борба с киберпрестъпността.



Хакатонът е насочен към участници на възраст 16+ и е отворен за всички националности. Участието е безплатно и възможно както на място в Бургас, така и онлайн. Участниците ще имат възможност да разработят прототипи на VR преживявания, насочени към теми като киберсигурност, дигитална етика и устойчивост на обществото към технологични заплахи. Финалистите ще представят проектите си по време на Black Sea Game Summit на 27 и 28 юни.



Отборът или индивидуалният участник, класирал се на първо място, ще получи уникалната възможност да представи своя проект на международни събития на ООН, посветени на киберпрестъпността и иновациите в дигиталната сигурност.



Очакваните локации включват Виена (Австрия), Доха (Катар) или Ханой (Виетнам), като изборът зависи от календара на UNODC. Това предоставя изключителна сцена пред политици, експерти и международни институции, на която победителите могат да покажат своя принос към глобалната устойчивост срещу кибер заплахи.



Класираните на второ и трето място отбори ще бъдат отличени с безплатни пропуски (на стойност €399 на човек) за участие в Web3 Summit в Берлин, който ще се проведе от 16 до 18 юли 2025 г. Там те не само ще имат възможност да демонстрират своите проекти пред водещи експерти от сферата на блокчейн технологиите и Web3, но и ще участват в специално организирана допълнителна надпревара за нови награди и възможности за финансиране и партньорства.



Освен това, всички участници, които завършат хакатона, ще получат Knowledge Token® – дигитална валута на знанието, която може да бъде използвана за регистрация в бъдещи глобални събития, симпозиуми и обучения, организирани от The Knowledge Foundation. Това ще им предостави дългосрочен достъп до международна мрежа от иноватори, преподаватели и организации, работещи в полето на дигиталната етика и технологичното образование.



Проектите трябва да бъдат съвместими с платформите Meta Quest 3 и Meta Quest 3S, и да бъдат разработени под отворен лиценз. Участниците могат да използват всякакви технологични инструменти, но крайните решения трябва да се тестват и демонстрират в зададените VR среди. Оценяването ще се извършва от международно жури на база техническа реализация, оригиналност, визуално представяне и тематична релевантност.



"Иновациите и креативността, съчетани с реален социален принос, са в основата на “КреаТех България". Радваме се, че заедно с партньори от глобален мащаб можем да дадем сцена на млади таланти от региона и Европа да работят по значими каузи чрез VR технологии,“ разказва Геновева Христова, председател на “КреаТех България".



Събитието е тясно свързано с прилагането на новоприетата Конвенция на ООН срещу киберпрестъпността, одобрена от Общото събрание на 24 декември 2024 г., и цели да насърчи ангажираността на младите хора и технологичните общности в усилията за нейното прилагане.



Регистрацията е отворена на: https://knowledgefound.org/hackathons