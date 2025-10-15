Бургас се подготвя да се превърне в център на стратегически диалог за бъдещето на Черноморския регион. На 24 октомври в Международния конгресен център ще се проведе международният форум "Черно море 2030: Партньорство за устойчиво бъдеще“ – ключова инициатива, която цели да очертае пътя към устойчиво развитие и по-тясно сътрудничество между държавите в региона.Община Бургас, в партньорство със Сдружение "ПроспектиМ“, научната общност, морския бизнес и неправителствения сектор, обединяват усилия, за да създадат платформа за визионерски идеи и обмен на добри практики. Събитието ще събере на едно място представители на местни и национални власти, европейски институции, университети, граждански организации и бизнеса, за да се обсъдят конкретни решения и политики за устойчиво развитие.Форумът ще постави акцент върху няколко ключови теми – зеления преход, опазването на морската и крайбрежната среда, дигитализацията и насърчаването на иновации в синята икономика. Очаква се дискусиите да допринесат за създаването на нови партньорства между публичния сектор, академичните среди и морския бизнес, както и да се очертаят практически стъпки за ускоряване на прехода към устойчив модел на развитие.Организаторите си поставят за цел форумът да стане ежегодно събитие, което да утвърди Бургас като регионален хъб за диалог и политики в Черноморския басейн. По този начин градът ще затвърди ролята си на лидер в съвременните дебати за устойчиво местно развитие, иновации и опазване на природните ресурси.С инициативата "Черно море 2030: Партньорство за устойчиво бъдеще“ Бургас прави още една стъпка към утвърждаване на имиджа си на модерен, отворен и ориентиран към бъдещето град, готов да бъде мост между държавите и институциите, които работят за едно по-чисто, по-иновативно и проспериращо Черно море.