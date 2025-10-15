ЗАРЕЖДАНЕ...
Бургас ще бъде домакин на международен форум
©
Община Бургас, в партньорство със Сдружение "ПроспектиМ“, научната общност, морския бизнес и неправителствения сектор, обединяват усилия, за да създадат платформа за визионерски идеи и обмен на добри практики. Събитието ще събере на едно място представители на местни и национални власти, европейски институции, университети, граждански организации и бизнеса, за да се обсъдят конкретни решения и политики за устойчиво развитие.
Форумът ще постави акцент върху няколко ключови теми – зеления преход, опазването на морската и крайбрежната среда, дигитализацията и насърчаването на иновации в синята икономика. Очаква се дискусиите да допринесат за създаването на нови партньорства между публичния сектор, академичните среди и морския бизнес, както и да се очертаят практически стъпки за ускоряване на прехода към устойчив модел на развитие.
Организаторите си поставят за цел форумът да стане ежегодно събитие, което да утвърди Бургас като регионален хъб за диалог и политики в Черноморския басейн. По този начин градът ще затвърди ролята си на лидер в съвременните дебати за устойчиво местно развитие, иновации и опазване на природните ресурси.
С инициативата "Черно море 2030: Партньорство за устойчиво бъдеще“ Бургас прави още една стъпка към утвърждаване на имиджа си на модерен, отворен и ориентиран към бъдещето град, готов да бъде мост между държавите и институциите, които работят за едно по-чисто, по-иновативно и проспериращо Черно море.
Още от категорията
/
Проф. Стоянович: Бургас – един от най-добре управляваните градове, но с отрицателен естествен прираст
11.10
Инжeнер: Когато къщата ти бъде отнесена от вода, имаш право да заведеш иск държавата да възстанови нейната стойност
08.10
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.