Бургас ще бъде домакин на най-големия форум на креативната индустрия - ФАРА

© Бургас ще бъде домакин на най-големия форум на креативната индустрия в България. Престижният фестивал ще се реализира от 6 до 8 юни в Конгресния център и ще събере над 500 професионалисти от комуникационния бранш, представители на творчески професии, режисьори, продуценти, водещи рекламодатели, маркетинг специалисти, медии. Това обсъдиха на среща при кмета Димитър Николов, Весела Апостолова – Заместник-председател на БАКА, Радослав Бимбалов –член на УС на БАКА и Таня Йорданова – Мениджър на БАКА.



"За Бургас е удоволствие да е домакин на XXIV издание на ФАРА. Това е висока оценка за нас. Събитие от такъв мащаб ще представи богата експертиза за дигитална реклама, и ще даде възможност за засилено сътрудничество с младите студенти от бургаските университети и хората на изкуството, а това е особен акцент в образователните политики на общината", коментира кметът Николов.



На срещата присъства и Весела Йорданова, директор на дирекция "Култура и Връзки с обществеността".



Форумът, организиран от Българската асоциация на комуникационните агенции представя най-добрите рекламни формати и кампании, създадени в България и реализирани в страната или в чужбина. Той е насочен към творческите индустрии, дигиталните изкуства, дизайн и изкуство в публичното пространство, развитие на капацитета на работещите в индустрията.



Водещи комуникационни агенции ще демонстрират постиженията си в различни категории: "Аудио-визуални форми и копирайтинг“, "Художествено оформление и дизайн“, "Дигитални форми и креативно използване на медиа“, "Кампании“ и др. ФАРА е също престижен форум за обучение с международни лектори и "сверяване на часовника“ с тенденциите в индустрията по света.



Фестивалът е разделен на 2 основни направления: Състезателна програма и лекционна програма, която представя изявени специалисти от световно ниво, които споделят своя опит и обучават аудиторията.



Българската асоциация на комуникационните агенции (БАКА) е създадена през 1995 година като независима, доброволна обществена организация. Като браншова организация, БАКА способства за утвърждаването на рекламната дейност като важна и неотменна сфера в модерната пазарната икономика. Асоциацията е пълноправен член на Европейската асоциация на комуникационните агенции (ЕАСА) от 1996 г. и е член-учредител на Националния съвет за саморегулация.



БАКА е официален и изключителен представител на "International Festival of Creativity", обединяващ фестивалите Cannes Lions International Festival of Creativity, Eurobest European Advertising Festival, Dubai Lynx Advertising Festival и Spikes Asia Advertising Festival. БАКА организира с лиценз наградите за ефективност на маркетинговите комуникации Effie България. Асоциацията е организатор на националния творчески и медиен фестивал ФАРА.



От януари 2022 г. БАКА е член на Art Directors Club of Europe (ADCE). В ADCE членуват организации от Австрия, Чехия, Финландия, Германия, Словения, Португалия, Румъния, Испания, Швейцария, Исландия, Ирландия и др. Каузата, зад която застава ADCЕ, е да популяризира разнообразието и творческата идентичност сред различните култури в Европа, както в художествен план, така и в комерсиално-артистичен.