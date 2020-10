Бургас ще бъде домакин на престижна конференция

© Морско казино



Тази година домакин на престижния форум ще бъдат Община Бургас и Нациоанален археологически инстут ктъм АИМ-БАН. Събитие ще се проведе в Културен център "Морско казино" от 13 до 14 октомври.



Конференцията е на тема "Конфликти и катастрофи в римска и късноантична Тракия" ("Conflicts and Catastrophes in Roman and Late Antique Thrace"). Общо 36 участници от 8 държави ще представят доклади или постери, свързани с опустошителни епизоди от историята на древна Тракия - войни, природни бедствия, епидемии, икономически кризи и пр.



До момента са проведени успешно три такива събития - в Пловдив (2016 г.), Мармара Ерелиси (2017 г.) и Комотини (2018 г.), с повече от 100 различни участници от 17 държави, което доведе до значителна популярност на поредицата. Сборникът с докладите и постерите от първата конференция в Пловдив вече са издадени - "Cities, Territories and Identities" - и достъпни електронно на www.naim.bg.



Поради усложнената обстановка с разпростанението на COVID-19 в целия свят и редица ограничения за пътуване, тази година за първи път част от докладите ще бъдат представени дистанционно. Така събитието ще се проведе в необичаен до момента формат, с реално и виртуално присъстващи участници. В духа на темата на конференцията, организаторите са убедени, че ще преодолеят трудностите на времето, и очакват един ползотворен и престижен научен форум.