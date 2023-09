Бургас ще е домакин на международна конференция за иновациите в дигитализацията на културно и научно наследство

© От 7 до 10 септември 2023 г. Институтът по математика и информатика при Българска академия на науките, под патронажа на ЮНЕСКО и с подкрепата на Фонд "Научни изследвания“ (КП-06-МНФ/4/19.05.2023) и Община Бургас, организира Тринадесетата международна конференция "Цифрово представяне и опазване на културно и научно наследство“ – DiPP2023. Тя цели да представи иновации, проекти и научни и научно-приложни разработки в областта на цифровото документирането, архивирането, представянето и запазването на световно и национално материално и не-материално културно и научно наследство. Основен фокус е осигуряването на отворен достъп до цифровизирано национално културно и научно наследство и следването на устойчиви политики за продължаващо му цифрово съхранение и опазване. Лектори по покана на форума са проф. д-р Севдалина Турманова, Университет "Проф. д-р Асен Златаров“ – гр. Бургас и гл. ас. д-р Радовеста Стюърт, Община Бургас, които ще представят иновативни проекти и технологични разработки от регион Бургас.



Престижното научно събитие ще бъде открито на 7 септември 2023 г. от 12:30 часа в Регионалната библиотека "Пейо Яворов“, гр. Бургас.



Съорганизатори: Регионален академичен център на БАН-Бургас, Регионален исторически музей – Бургас, Бургаски свободен университет, Регионалната библиотека "Пейо Яворов“, гр. Бургас, Университет "Проф. А. Златаров“ – Бургас.



Съпътстващи събития:



Семинар и 14-ти национален информационен ден "Open Science, Open Data, Open Access, Bul-garian Open Science Cloud“, частично подкрепен по проект D01-168/28.07.2022 от Националната пътна карта за научноизследователски инфраструктури.



Семинар "Promoting the Green Transition through University Education on Green Stand-ards“, организиран от Бургаски свободен университет да представи постигнати научни резултати от проект "B-Green-ED - Boosting the Green Future via University Micro-Credentials“, финансиран от Европейския съюз по Erasmus+ Programme, KA220-HED - Cooperation partnerships in higher education.



Втори информационен ден "Research Infrastructure Services in the Humanities and Social Sciences", организиран от Институт по математика и информатика – БАН да представи постигнати научни резултати по проект "Национална интердисциплинарна изследователска Е-инфраструктура за ресурси и технологии за българското езиково и културно наследство, интегрирана в рамките на европейските инфраструктури CLARIN и DARIAH (КЛаДА-БГ)“.