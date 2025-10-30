Националните професионални организации на архитектите в България – КАБ и САБ са избрали Бургас за създаването на техен обучителен център за квалификация и преквалификация.Това стана ясно от срещата между кмета на Бургас Димитър Николов и главния архитект Тихомир Райчев с ръководствата на Камарата на архитектите в България и Съюза на архитектите в България на национално и регионално ниво.На срещата присъстваха арх. Борислав Владимиров – председател на КАБ, арх. Петър Диков – председател на САБ, арх. Мирослав Бойчев – зам.-председател на УС на КАБ, арх. Събин Попов – председател на регионалната колегия на КАБ в Бургас, арх. Емил Бурулянов – председател на регионалната колегия на САБ в Бургас.Двете организации изразиха подкрепа за обявения от Община Бургас международен архитектурен конкурс за т. нар. "Дупка“ на площад "Тройката“ и заявиха, че са удовлетворени от подхода да бъде взето мнението на гражданите при изготвяне на заданието за него.Те допълниха, че такъв тип международен и открит конкурс с голям награден фонд е единственият в момента в България.Председателите на двете професионални архитектурни организации изразиха готовност за съдействие при сформирането на журито с предложение на архитект от световно ниво, както и при оценка на кандидатствалите проекти.На срещата се припомни дългата съдебна битка, която Община Бургас води, за да върне за града по-голяма част от територията на "Дупката“ и вместо Търговски център там да се изгради обществена зона."Вашият конкурс ще бъде една стъпка към утвърждаване на конкурсното начало за знакови места в България“, заявиха още от организациите на архитектите.Община Бургас ще бъде дадена и като пример за това, че от три години работи с BIM софтуер, която осигурява пълна прозрачност и контрол по отношение на строителството на обществени сгради. Идеята е все повече държавни и общински структури да използват BIM, тъй като така се спестяват много разходи при изпълнението на обектите и се контролира всеки един детайл от строителния процес.КАБ Бургас има идея да организира Архитектурен фестивал през 2027 г., в подкрепа на кандидатурата на Бургас за европейска столица на културата.