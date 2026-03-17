Бургас ще има нов паметник на Васил Левски
©
Предложението е на Фондация "Гордите българи“.
Паметникът ще бъде поставен в градинката между ул. "Васил Левски“, ул. "Христо Ботев“, ул. "Любен Каравелов“ и ул. "Шейново“.
Склуптурата на Апостола ще е висока 3 метра, изработена от бронз, а постаментът ѝ ще бъде от камък и е с височина до 1.5м.
Сега предстои изпълнителят по преписката да я изпрати за съгласуване в Мистерството на културата.
Към момента в Бургас има два бюст-паметника на Васил Левски. Единият се намира в Морската градина в непосредствена близост до Морското казино, а вторият - в двора на ПГЧЕ "Васил Левски“.
15.03
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.