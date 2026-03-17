Местната власт в Бургас прие с пълно единодушие в града да бъде поставен нов паметник на Апостола на свободата Васил Левски, предаде репортер наПредложението е на Фондация "Гордите българи“.Паметникът ще бъде поставен в градинката между ул. "Васил Левски“, ул. "Христо Ботев“, ул. "Любен Каравелов“ и ул. "Шейново“.Склуптурата на Апостола ще е висока 3 метра, изработена от бронз, а постаментът ѝ ще бъде от камък и е с височина до 1.5м.Сега предстои изпълнителят по преписката да я изпрати за съгласуване в Мистерството на културата.Към момента в Бургас има два бюст-паметника на Васил Левски. Единият се намира в Морската градина в непосредствена близост до Морското казино, а вторият - в двора на ПГЧЕ "Васил Левски“.