Местната власт в Бургас прие с пълно единодушие в града да бъде поставен нов паметник на Апостола на свободата Васил Левски, предаде репортер на Burgas24.bg.

Предложението е на Фондация "Гордите българи“.

Паметникът ще бъде поставен в градинката между ул. "Васил Левски“, ул. "Христо Ботев“, ул. "Любен Каравелов“ и ул. "Шейново“.

Склуптурата на Апостола ще е висока 3 метра, изработена от бронз, а постаментът ѝ ще бъде от камък и е с височина до 1.5м.

Сега предстои изпълнителят по преписката да я изпрати за съгласуване в Мистерството на културата.

Към момента в Бургас има два бюст-паметника на Васил Левски. Единият се намира в Морската градина в непосредствена близост до Морското казино, а вторият - в двора на ПГЧЕ "Васил Левски“.