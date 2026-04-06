След завършването на ремонта и пускането в експлоатация на обновената зала "Младост" в Бургас, вече тече реновиране на друго спортно съоръжение в града, а именно зала "Бойчо Брънзов", видя репортер на Burgas24.bg.

Почти всичко от стария интериор вече е премахнато като започва цялостното обновяване на инфраструктурата.

Дейностите по проекта предвиждат още всички задължителни енергоспестяващи мерки, предписани в обследването за енергийна ефективност, които ще доведат до съответствие на сградата с нормативните изисквания за ЕЕ и достигане на клас на енергопотребление "А“, както и предписаните мерки от техническия паспорт, с изпълнението на които ще се подобрят експлоатационните характеристики на сградата.

Ще бъде осигурена достъпна архитектурна среда до залите и всички помещения, в съответствие с нормативните изисквания.

Едновременно с това ще бъде облагородено прилежащото пространство на площ от 1 953,80 кв. м., свързани с подмяна на настилки, изграждане на паркинги и др. Ще бъде изградена зелена инфраструктура, на площ от 470 кв. м.

Ремонтът на залата се очаква да продължи малко повече от една година.