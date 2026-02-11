Бургас ще има още една университетска болница
Така в лечебното заведение вече може да осъществява дейности по клинично и следдипломно обучение в съответствие със Закона за лечебните заведения. Университетските болници по закон са многопрофилни или специализирани структури, в които се провежда клинично обучение на студенти и докторанти по медицина, дентална медицина и фармация, както и обучение на студенти от професионално направление "Здравни грижи“.
Съгласно нормативната уредба Министерският съвет, по предложение на министъра на здравеопазването, определя лечебните заведения или техни клиники и отделения, които придобиват статут на университетски структури за определен срок. Предложението на министъра се изготвя въз основа на мотивирано искане.
Към момента в Бургас с подобен статус са Окръжна Болница и "Дева Мария".
