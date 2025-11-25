Бургас ще кандидатства по програма на МОН за подкрепа на талантливи деца
Общият бюджет на процедурата на Министерството на образованието и науката е 33 млн. лв. като минимумът за един проект е 100 хил. лв., а максимумът - 750 хил. лв.
По думите на общинския съветник от ГЕРБ Павел Чепов сумата, за която ще кандидатства Община Бургас е до 500 хил. лв., а времето за изпълнение е до 2 г.
Със средствата ще се осигури подготовка на деца и ученици чрез форми като обучителни/тренировъчни лагери, академии, майсторски класове, работилници, кръжоци, школи и др.
Също така парите ще се използват за организиране и осигуряване участието на деца и ученици в събития на местно ниво (олимпиади, конкурси, състезания, турнири, хакатони, фестивали/форуми, пленери, викторини и др.) с възможност за предоставяне на еднократни стипендии и материални поощрения за отличилите се.
