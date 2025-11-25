Община Бургас ще кандидатства по програма BG05SFPR001-2.003 "Подкрепа за ученици с таланти“ на Програма "Образование“ 2021–2027 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с цел насърчаване на таланта и постигане на по-високи образователни резултати в областите STEM, изкуства, култура, спорт и чужди езици, предаде репортер наОбщият бюджет на процедурата на Министерството на образованието и науката е 33 млн. лв. като минимумът за един проект е 100 хил. лв., а максимумът - 750 хил. лв.По думите на общинския съветник от ГЕРБ Павел Чепов сумата, за която ще кандидатства Община Бургас е до 500 хил. лв., а времето за изпълнение е до 2 г.Със средствата ще се осигури подготовка на деца и ученици чрез форми като обучителни/тренировъчни лагери, академии, майсторски класове, работилници, кръжоци, школи и др.Също така парите ще се използват за организиране и осигуряване участието на деца и ученици в събития на местно ниво (олимпиади, конкурси, състезания, турнири, хакатони, фестивали/форуми, пленери, викторини и др.) с възможност за предоставяне на еднократни стипендии и материални поощрения за отличилите се.