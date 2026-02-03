Бургас ще отбележи 148 години от Освобождението си на 6 февруари с богата програма
Тържествата ще започнат от 11:00 часа на пл. "Атанас Сиреков“ с ритуал по издигане на националния флаг на Република България и флаговете на Европейския съюз и Община Бургас.
След това ще бъде отслужен благодарствен молебен за благоденствието на свободен Бургас.
От 11:30 часа на паметника на загиналите в Руско-турската освободителна война ще бъде отслужена заупокойна молитва и ще се извърши тържествен ритуал по отдаване на военни почести с полагане на венци и цветя в памет на загиналите в Руско-турската освободителна война от 1877-78-ма година. Полагане на венци и цветя ще се състои също на паметната плоча на ген. А. М. Лермонтов (ул. "Лермонтов“ №15) и на паметника на руския лазарет в Морската градина.
По повод годишнината от Освобождението на Бургас от 12:00 часа на 6 февруари в Етнографския музей ще бъде открита изложба с името "Надеждата за българската свобода – 280 години от рождението на Софроний Врачански". Тя е разработена от специалисти от РИМ-Варна, Музей на Възраждането.
От 12:30 часа на пл. "Атанас Сиреков“ ще се проведе празничен фолклорен концерт на ПФА "Странджа“.
