Бургас ще отбележи Световния ден за борба с диабета – 14 ноември, с акция по мерене на кръвната захар и консултации с ендокринолог. Здравно-информационната кампания се организира от Дирекция "Здравеопазване, превенции и социални дейности“ към Община Бургас в партньорство със Сдружение "Младите лекари“-Бургас, Съюз на парамедиците в България, Университет "Проф. Д-р Асен Златаров“-Бургас, Сдружение "Инсайт-ИПМ“, АСМБ-Бургас планират да проведат здравно-информационна кампания.Днес:-от 15:00 часа-до 17:00 часа в Културен център "Морско Казино“ ще се проведе лекция с последващ разговор и консултации от д-р Диляна Стоянова, ендокринолог на тема: "Здраве на работа-заедно срещу диабета“. Темата е насочена към медицинските специалисти от детско и училищно здравеопазване.-от 17:00 часа до 19:00 часа в Mall Galleria ще се осъществят следните дейности:Измерване на кръвната захар и консултиране от лекари специалисти по ендокринология;На място ще можете да получите консултации за промяната в начина на живот и последиците от вредните навици за здравето, за редукцията на телесното тегло на деца и възрастни - в контекста на профилактиката и лечението на диабет;Захарният диабет е хронично заболяване, което се развива, когато панкреасът (задстомашната жлеза) не е в състояние да произвежда инсулин, или когато тялото не може да използва произведения от панкреаса инсулин. Инсулинът е хормон, който се произвежда от панкреаса, и действа като ключ, който позволява на глюкозата от приетата храна да премине от кръвта в клетките на тялото, за да се произведе енергия. Всички въглехидратни храни се разграждат до глюкоза в кръвта. Инсулинът помага на глюкозата да влезе в клетките. Когато организмът не е в състояние да произвежда инсулин или да го използва ефективно, в кръвта се наблюдават повишени нива на глюкоза (известни като хипергликемия).Съществуват два основни типа захарен диабет – тип 1 и тип 2. При децата по-типичен е първия тип, а при възрастните се развива основно втория тип диабет.Хроничното заболяване придобива мащабите на световна епидемия - от него страдат над 360 милиона души. Всеки 10 секунди двама души се разболяват от диабет, а един човек умира от това заболяване.Годишно 7 милиона души се разболяват от диабет, от тях 70 000 са деца. СЗО предвижда към 2030 г. над 500 милиона души да бъдат засегнати от диабет тип. В България според статистиката от това заболяване страдат около 600 000 души. 40% от хората обаче не знаят, че имат диабетРискови фактори са: наднорменото тегло, както и наличието на първостепенни родственици, страдащи от захарен диабет и определящо значение има също начинът на живот на всеки човек– хранене, намалена физическа активност, стресът в ежедневието.Последствията и усложненията от диабета могат да бъдат много тежки и с висока цена както за отделната личност, така и за цялото общество. Основен проблем са развиващите се късни усложнения на болестта, които могат да доведат до слепота, хронична бъбречна недостатъчност, съдови усложнения.Международната Диабетна Федерация препоръчва поне 30 минути умерена физическа активност-бързо ходене, плуване, каране на колело, танци през повечето дни от седмицата. Редовно ходене поне 30 минути дневно снижава риска от диабет с 35-40%. Изследвания категорично сочат, че промяната в начина ни на живот снижава риска от захарен диабет с 58%.