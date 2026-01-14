Вандали са счупили 8 от новозасадените дръвчета в Централната градска част. Община Бургас ще ги замени с нови, но възстановяването струва пари, които биха могли да се използват за нещо друго.Оказва се, че обект на атаки са и други дървета в града. По ул. "Патриарх Евтимий“ бяха засадени липи. На новите дръвчета там са поставени специални сифони, за да бъдат поливани по-лесно. Част от тях обаче вече са запушени с найлонови торбички и различни отпадъци, съобщиха от Община Бургас.Сифоните бяха поставени, за да заменят зелените чували, които преди това Община Бургас използваше за напояване на младите дръвчета. За съжаление някои хора използваха чувалите като кошчета за боклук и изхвърляха отпадъци в тях.Служителите на отдел "Озеленяване“ се натъкват на неприятни изненади и по ул. "Александровска“ и уличката към храм "Св. св. Кирил и Методий“.Често цветарниците и дърветата там са засипвани с утайки от кафе, които се изхвърлят или от близките заведения, или от обслужващите вендинг автоматите.Утайката наистина може да е полезна за растенията, но не и в огромните количества, които се изсипват в момента. Сега ефектът е негативен, защото води до загниване на корените на растението.По ул. "Александровдска“ пък служители изхвърлят мръсната и сапунена вода, с която са мили пода в търговските си обекти в основата на дърветата.Призивът на Община Бургас е да бъдем по-отговорни. Ако искаме да живеем в красив и подреден град, трябва и самите ние да полагаме усилия, за да пазим, вместо да унищожаваме.