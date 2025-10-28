Над 770 деца от първи до осми клас от цялата Бургаска област взеха участие във второто издание на "Ротарианските математически празници“. Инициативата събра рекорден брой участници и превърна Бургас в център на вдъхновението, знанието и приятелството.Събитието беше организирано от Ротари клуб Бургас, в партньорство с ППМГ "Акад. Никола Обрешков“, Съюза на българските математици и Община Бургас. Инициативата е част от дългосрочно споразумение между институциите за подкрепа на образованието и стимулиране на младите таланти.Записването за състезанието приключи десет дни преди крайния срок, след като всички места бяха заети. Огромният интерес наложи допълнителна организация, за да се осигури комфорт и сигурност за децата, особено за най-малките участници до 12-годишна възраст.В подготовката и провеждането на състезанието участваха над 50 доброволци – ротарианци, ротарактори и интерактори, подкрепени от приятели на Ротари. Сред тях бяха представители на Ротари клуб Поморие, Ротари клуб Русе-Дунав, както и младежите от Интеракт Бургас, Интеракт Бургас Приморие и Ротаракт Бургас Пиргос.Специален гост на събитието беше Пламен Цветков, дистрикт гуверньор на Ротари Дистрикт 2482 (България)."Това, което виждам днес в Бургас, е пример за това как общността, училището и семейството могат заедно да вдъхновят децата към знание и развитие,“ сподели Цветков по време на откриването.Второто издание на "Ротарианските математически празници“ надмина всички очаквания. Докато през 2024 г. участниците бяха 403, тази година техният брой достигна 770 – почти двойно повече.Състезанието привлече семейства не само от Бургас, Айтос, Карнобат, Созопол, Царево, Поморие, Несебър и Руен, но и от Сливен и Ямбол, а интерес проявиха и родители от Варна.За първокласниците бяха подготвени 12 илюстрирани задачи, а учениците от втори до осми клас решаваха по 15 задачи с различна трудност. На 1 декември всички задачи ще бъдат публикувани на официалния сайт на състезанието, където ще бъдат обявени и резултатите, както и датата на церемонията по награждаването.Организаторите изразиха специална благодарност към ръководството на ППМГ "Акад. Никола Обрешков“ и лично към директорката г-жа Милена Андонова за отличната координация и подкрепа.Интерес към провеждането на подобни състезания вече проявяват ротариански клубове от Кърджали, Свищов и Пловдив, както и от Турция, Гърция и Румъния.Следващият етап от инициативата ще бъде финален кръг през пролетта на 2026 г., който ще събере участници от различни градове на България и от други държави. Така Бургаските "Ротариански математически празници“ се подготвят да се превърнат в международна платформа за млади таланти по математика, обединени от приятелството и ценностите на Ротари.