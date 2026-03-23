Бургас събра млади таланти в конкурс за илюстрация по стихове на Христо Фотев
В конкурса участваха ученици от VIII до XII клас и студенти, които представиха оригинални творби, вдъхновени от поезията на Фотев. Подбраните произведения ще бъдат включени в изложба, организирана от Община Бургас.
Компетентно жури оцени творбите по критерии като оригиналност, художествено майсторство, съответствие с поетичния текст и цялостно въздействие. В състава му влязоха Севдалина Проданова (БХГ "Петко Задгорски“), Йоанна Арнаудова-Найденова (Дружество на художниците – Бургас), Емил Марков (НХА – филиал Бургас) и Невена Проданова (Сдружение "Бургаска писателска общност“).
В категория "ученици“ първо място спечели Рая Кирова Недялкова, второ – Калина Димитрова Великова, а трето – Елица Любомирова Маджракова. Номинирани бяха Боряна Георгиева Бърдарова, Натанаил Ивелинов Неделчев и Янислав Нейчев Колев.
В категория "студенти“ първо място бе присъдено на Цвета Иванова Воденичарова, а номинирани са Деница Станиславова Младенова и Антония Венциславова Драгова.
Участниците ще получат своите грамоти, а отличените – наградите си по време на официалното представяне на творбите на 23 март от 17:30 ч. в зала "Георги Баев“ в Културен център "Морско казино“. Събитието ще се проведе в рамките на обща програма, обединяваща конкурса за рецитация и конкурса за илюстрация по стихове на Христо Фотев.
