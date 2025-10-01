ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Криминални
Институции
Общество
Други
Читателски
|Бургас вече произвежда ток от хранителни отпадъци
Кметът Димитър Николов демонстрира как зарежда мобилния си телефон с електричество, генерирано от боклук, изхвърлен в кафевите контейнери, разположени в града.
Той показа газовата турбина, която преработва метана в ток, а създаденото електричество се включва в системата на Бургас и се разпределя към социални заведения, детски градини, училища и други.
"Благодаря на всички мои съграждани, които изхвърлят разделно остатъците от храна в кафявите кофи до контейнерите. Продължавайте! Има смисъл", призова кметът на Бургас.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Бургас:
Прокуратурата разкри какво показва експертизата на детето от скан...
15:39 / 01.10.2025
Кметът на Бургас към възрастните хора: "Винаги ще търсим начин да...
13:42 / 01.10.2025
Подписаха новия колективен трудов договор за общинските служители...
13:32 / 01.10.2025
Затварят за асфалтиране още една бургаска улица
11:38 / 01.10.2025
Тестваха сирените, чухте ли ги ясно?
11:26 / 01.10.2025
Търси се новият Мистър Бургас
10:47 / 01.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Лора Крумова и Димитър Рачков се подиграха на Венета Райкова
08:54 / 29.09.2025
Meteo Balkans с предупреждение за Бургаско: Водата ще е много!
12:46 / 30.09.2025
Нова звездна сватба на хоризонта. Той е на 63, тя - на 37
23:01 / 30.09.2025
Жителите на всички големи градове у нас са предупредени за 1 октомври
14:46 / 29.09.2025
Официално: Билетът за градския транспорт в Бургас поскъпва!
13:27 / 30.09.2025
Възрастен мъж е с опасност за живота след тежка катастрофа край Айтос
08:12 / 29.09.2025
Лъжливи слухове достигнаха Иван Юруков
16:55 / 29.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета