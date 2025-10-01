© Днес за първи път се произведе ток от хранителните отпадъци на Бургас в анаеробната инсталация, която градът изгради, видя "Burgas24.bg".



Кметът Димитър Николов демонстрира как зарежда мобилния си телефон с електричество, генерирано от боклук, изхвърлен в кафевите контейнери, разположени в града.



Той показа газовата турбина, която преработва метана в ток, а създаденото електричество се включва в системата на Бургас и се разпределя към социални заведения, детски градини, училища и други.



"Благодаря на всички мои съграждани, които изхвърлят разделно остатъците от храна в кафявите кофи до контейнерите. Продължавайте! Има смисъл", призова кметът на Бургас.



