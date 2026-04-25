Бургас за трети пореден път се превърна в сцена на иновации, технологии и младежки талант с официалното откриване на Фестивала на роботиката FIRST® LEGO® League 2026. Събитието се провежда днес и утре /25 и 26 април/ в Международния конгресен център и събра над 800 участници – ученици, ментори и гости от България и чужбина.

В рамките на фестивала повече от 40 отбора от 20 населени места в страната демонстрират знания и умения в областта на науката, технологиите и инженерството, като разработват иновативни проекти и програмират роботи по реални казуси.

Тази година форумът прави още една важна крачка напред – освен национален, той придобива и международен характер с участието на отбори от Казахстан, Хърватия, Румъния, Молдова и Киргизстан, които се включват в приятелски игри и обмен на опит.

На откриването на фестивала заместник-кметът по образование, здравеопазване, социални дейности и младежки политики в Община Бургас Михаил Ненов подчерта, че фестивалът се утвърждава като значимо събитие, което всяка година надгражда постигнатото. По думите му интересът към него расте, а разширяването на международното участие е естествен резултат от усилията на общината и партньорите за развитие на технологичното образование в Бургас.

Ключова роля за този успех играе разширяването на STEM средата в училищата, а създаването на все повече STEM центрове дава възможност на учениците да експериментират, да прилагат наученото на практика, да развиват критично мислене, работа в екип и умения за решаване на реални проблеми, споделиха организаторите от Центъра за творческо обучение.

Фестивалът е част от глобалната инициатива FIRST® LEGO® League, която се провежда в над 110 държави и насърчава младите хора да откриват решения чрез технологии и иновации.

Темата на тазгодишното издание – "Откритие“, съчетава роботика и археология, като участниците създават роботи, подпомагащи изследването и опазването на културно-историческото наследство.

Водещ на фестивала е Артьом Анатолиевич – Арти, а входът е свободен.

Паралелно със състезателната програма, посетителите ще могат да разгледат:

- Иновативните проекти на участниците в зала "Черноморие“, както и да наблюдават тренировъчните игри в събота и официалните робот-битки в неделя;

- Форум "Археология, технологии, бъдеще“ в зала "Форос“, където учените от Центъра за подводна археология – Созопол ще представят уникално VR преживяване "Съкровища под вълните“;

- Прожекции на документални филми (10:00 – 12:00 ч., зала "Форос“), посветени на подводния свят и археологията.

Мултимедийният репортер на bTV Ладислав Цветков ще представи лентата си "Мисия Черно море“, а в дискусията след прожекцията ще се включат и учените от Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания към БАН – д-р Димитър Беров и Никола Бобчев. Журналистката Мария Чернева от БНТ ще представи пред публиката "В търсене на потънали светове“, който разказва за вълнуващите открития на Центъра за подводна археология в Созопол и сътрудничеството им със световни учени. Презентация и демонстрация на живо на тема "Професия археолог“ ще представят и от Регионалния исторически музей в Бургас.

Мащабни LEGO експозиции представят по традиция колекционерите от Brick Hunters. На място гостите на фестивала ще могат да станат част от интерактивната игра на Yettel – Digital Scouts, която акцентира върху дигиталните умения и медийната грамотност. А ProCredit Bank ще говорят за друг важен елемент от знанието на съвременните деца – финансовата грамотност с темата "Ако бях робот, щях да…“.

Фестивалът включва и няколко томболи с привлекателни награди. За доброто настроение на участниците в програмата ще се погрижи и група "ЦВЕТ“, която благодарение на инициативата "Социално отговорна музика“ осъществява безплатни концерти пред училища в цялата страна.

Фестивалът на LEGO роботиката затвърждава позицията на Бургас като водещ център за модерно образование и развитие на младите таланти в България.

Организатори на събитието са Център за творческо обучение – организация с мисия за модернизиране на българското образование чрез технологии и иновации, и Община Бургас, която традиционно подкрепя развитието на младежки STEM инициативи.