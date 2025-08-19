Новини
Бургас зае незавидно място сред другите области в страната
Автор: Иван Сотиров 12:38
©
В област Бургас средната брутна месечна работна заплата през второто тримесечие на 2025 г. е 2 048 лв., при 2 572 лв. средна за страната.

В сравнение с останалите области на страната, по показателя средна брутна месечна работна заплата през второто тримесечие на 2025 г., област Бургас се нарежда на 11-то място. Най-висока средна работна заплата получават наетите в област София (столица) - 3 489 лв., а най-ниска - в областите Кюстендил - 1 779 лв., Смолян - 1 801 лв. и Видин - 1 818 лева.

През второто тримесечие на 2025 г. средната брутна месечна работна заплата в област Бургас се увеличава спрямо първото тримесечие на 2025 г. с 5.8%. Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение са "Добивна промишленост“ - с 26.5%, "Образование“ - с 20.5% и "Държавно управление“ - с 19.6%.

Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата през второто тримесечие на 2025 г. нараства с 13.5%, в обществения сектор нарастването е с 14.4%, а в частния сектор - с 12.9%.

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Бургас към края на юни 2025 г. са 123.1 хиляди.

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите "Хотелиерство и ресторантьорство“ - със 17.9% и "Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ - с 15.4%. По брой наети лица по трудово и служебно правоотношение областта заема 4-то място сред 28-те области в страната.








