Художникът Енчо Рачев е напуснал този свят. Новината съобщи кметът на Бургас Димитър Николов.
"Днес Бургас губи голям творец и достоен човек. Напусна ни художникът Енчо Рачев – един от най-ярките представители на монументалното изкуство в Бургас и България.
Творец, който избра да посвети живота си на родния град. Той не беше само художник, а и учител, дал криле на много млади творци да повярват в себе си и да поемат своя път.
Паметта за него ще остане жива!
Поклон пред светлата му памет!“, написа бургаския градоначалник.
