Бургас засия в коледни светлини
©
Малко след 18:00 часа бяха запалени светлините на коледната елха и празничната украса. На сцената до кмета Димитър Николов се присъединиха Владо Михайлов, Владимир Зомбори, Китодар Тодоров, Йордан Йовчев, Цанко Цанков и новите почетни граждани на Бургас Руси Чанев, Димо Колибаров и Димитър Рачков.
Докато вървеше пищната заря, Рафи и Пламена Ненова изпълниха химна на Бургас "Бургаски вечери“.
За доброто настроение на хилядите присъстващи се погрижиха Рафи, Стефан Вълдобрев и "Обичайните заподозрени“.
Още по темата
/
Още от категорията
/
Признание за близо 550 бургаски ученици с високи постижения в образованието, науката, изкуствата и спорта
04.12
Бургаски съдия към гимназисти: Има наркотични вещества, които и след месец остават в организма
04.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.