Хиляди бургазлии и гости на града се събраха на площад "Тройката“ за големия Никулденски концерт, който традиционно обединява жителите на Бургас на празника на града, предаде репортер наМалко след 18:00 часа бяха запалени светлините на коледната елха и празничната украса. На сцената до кмета Димитър Николов се присъединиха Владо Михайлов, Владимир Зомбори, Китодар Тодоров, Йордан Йовчев, Цанко Цанков и новите почетни граждани на Бургас Руси Чанев, Димо Колибаров и Димитър Рачков.Докато вървеше пищната заря, Рафи и Пламена Ненова изпълниха химна на Бургас "Бургаски вечери“.За доброто настроение на хилядите присъстващи се погрижиха Рафи, Стефан Вълдобрев и "Обичайните заподозрени“.