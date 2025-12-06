Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Хиляди бургазлии и гости на града се събраха на площад "Тройката“ за големия Никулденски концерт, който традиционно обединява жителите на Бургас на празника на града, предаде репортер на Burgas24.bg.

Малко след 18:00 часа бяха запалени светлините на коледната елха и празничната украса. На сцената до кмета Димитър Николов се присъединиха Владо Михайлов, Владимир Зомбори, Китодар Тодоров, Йордан Йовчев, Цанко Цанков и новите почетни граждани на Бургас Руси Чанев, Димо Колибаров и Димитър Рачков.

Докато вървеше пищната заря, Рафи и Пламена Ненова изпълниха химна на Бургас "Бургаски вечери“.

За доброто настроение на хилядите присъстващи се погрижиха Рафи, Стефан Вълдобрев и "Обичайните заподозрени“.