Бургас се обединява в подкрепа на млад баща, който води най-важната битка в живота си. Може да помогнете чрез дарение по посочените банкови сметки или като участвате в благотворителния базар "ДрешкатаФест с кауза: Дай шанс – подари живот“.Атанас Стоянов – Наско е млад мъж, чиято усмивка и доброта докосват всеки, който го познава. Преди малко повече от две седмици той стана баща на прекрасно момиченце – дълго чакано дете, изпълнило дома му с любов и светлина.Само дванадесет часа след първата им прегръдка, Наско получава тежката диагноза Т-клетъчна остра лимфобластна левкемия и започва първата си химиотерапия в чужбина.Болестта е тежка, лечението – продължително и скъпо, но вярата и подкрепата на хората дават надежда на младото семейство.Наско, неговата съпруга Божидара и тяхното новородено момиченце Елора се нуждаят от помощта на всички, които вярват в силата на добротата и човечността.Всеки, който желае, може да подкрепи каузата и чрез дарение по следните банкови сметки:BG49UBBS80021091745240BG55UBBS81551435907409Титуляр: Божидара Панговска (съпругата на Наско)Основание: Дарение за лечение на НаскоДори и най-малкият жест е лъч надежда.На 29 ноември, от 11:00 до 19:00 часа, във фоайето на Културен дом НХК ще се проведе и Благотворителен фест в подкрепа на Наско - "ДрешкатаФест с кауза: Дай шанс – подари живот“ ."ДрешкатаФест“ е социален формат, който вдъхновява чрез простия, но дълбок смисъл на споделянето.Дрехите, бижутата и аксесоарите получават втори живот, а средствата от продажбите се превръщат в шанс за ново начало.В тазгодишното благотворително издание ще участват до 30 изложители, всеки със свой щанд и до 50 артикула – дрехи, аксесоари или детски находки.Всички вещи трябва да са чисти и запазени, а приходите ще бъдат дарени изцяло за лечението на Наско.Организаторите осигуряват щандове и щендери за участниците.