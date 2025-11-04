Бургас застава зад Наско в битката му с тежко заболяване
Атанас Стоянов – Наско е млад мъж, чиято усмивка и доброта докосват всеки, който го познава. Преди малко повече от две седмици той стана баща на прекрасно момиченце – дълго чакано дете, изпълнило дома му с любов и светлина.
Само дванадесет часа след първата им прегръдка, Наско получава тежката диагноза Т-клетъчна остра лимфобластна левкемия и започва първата си химиотерапия в чужбина.
Болестта е тежка, лечението – продължително и скъпо, но вярата и подкрепата на хората дават надежда на младото семейство.
Наско, неговата съпруга Божидара и тяхното новородено момиченце Елора се нуждаят от помощта на всички, които вярват в силата на добротата и човечността.
Всеки, който желае, може да подкрепи каузата и чрез дарение по следните банкови сметки:
Сметка в лева:
BG49UBBS80021091745240
Сметка в евро:
BG55UBBS81551435907409
Титуляр: Божидара Панговска (съпругата на Наско)
Основание: Дарение за лечение на Наско
Дори и най-малкият жест е лъч надежда.
На 29 ноември, от 11:00 до 19:00 часа, във фоайето на Културен дом НХК ще се проведе и Благотворителен фест в подкрепа на Наско - "ДрешкатаФест с кауза: Дай шанс – подари живот“ .
"ДрешкатаФест“ е социален формат, който вдъхновява чрез простия, но дълбок смисъл на споделянето.
Дрехите, бижутата и аксесоарите получават втори живот, а средствата от продажбите се превръщат в шанс за ново начало.
В тазгодишното благотворително издание ще участват до 30 изложители, всеки със свой щанд и до 50 артикула – дрехи, аксесоари или детски находки.
Всички вещи трябва да са чисти и запазени, а приходите ще бъдат дарени изцяло за лечението на Наско.
Организаторите осигуряват щандове и щендери за участниците.
