ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Криминални
Институции
Общество
Други
Читателски
|"Бургасбус" иска да тегли кредит за нови електробуси
След анализ е установено, че дружеството може да си позволи да вземе до 5 млн. лв., чрез които да бъдат набавени още 5 нови 9-метрови електробуси. Това ще даде възможност за съфинансиране по проекта на сума до 2.2 млн. лв.
Посоченият в докладната записка индикативен период за погасяването на задължението е 7 години при лихва от 3.5%.
В настоящия момент дружеството обслужва без никакви просрочия един инвестиционен кредит за закупуване на превозни средства и един инвестиционен кредит за изграждане на фотоволтаичната централа, по които дължимите месечни вноски са в размер на около 32 хил. лева. Този разход представлява около 0.6 % от прихода на фирмата.
Също така в процес на оценка е подаденото проектно предложение по процедура на директно предоставяне BG16FFPR003-1.001 "Подкрепа за интегрирано градско развитие в 10-те градски общини – основни центрове за растеж", Програма "Развитие на регионите" 2021-2027. По тази процедура, в която "Бургасбус" ЕООД е партньор на Община Бургас, е предвидена Мярка 1 - "Доставка и въвеждане в експлоатация на 2 броя нови 18-метрови електробуса. Заложените средства в бюджета на проекта за тази дейност са в размер на 3.7 млн. с ДДС, от които 1.5 млн. лв. БФП и 2.2 млн. лв. собствено финансиране.
Новопридобитите два броя 18-метрови електробуса, ще заменят дизеловите, които обслужват линия Б1 – една от най-дългите и натоварени линии в града. По този начин Бургас ще има изцяло “зелена" линия, с нулеви емисии, която се захранва от слънчева енергия.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Бургас:
Психически нестабилен мъж, известен в Тик Ток, нападна охранител ...
20:51 / 16.09.2025
Прокурорският син от Бургас, хванат с марихуана, остава за постоя...
19:33 / 16.09.2025
Висши духовници от България и Гърция с обща молитва от остров Све...
16:31 / 16.09.2025
От "Фрапорт" отговориха за готвения протест от служители на летищ...
14:41 / 16.09.2025
Бургас отново дава сцена на своите таланти
12:05 / 16.09.2025
Бургас изгуби Тодорка Бинева
10:12 / 16.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Служителите на летището в Бургас излизат на протест
09:46 / 16.09.2025
Нови правила за всички, които приготвят домашна ракия и вино
10:26 / 16.09.2025
Мария Илиева стигнала 100 кг
13:02 / 15.09.2025
Кметът на Бургас откри нов корпус и учебната година в кв. "Победа"
10:50 / 15.09.2025
Марти, който бе пометен от АТВ в Слънчев бряг, е изведен от реанимация
17:20 / 16.09.2025
Ето къде няма да има вода днес в Бургас
09:19 / 16.09.2025
Загиналият при тежката катастрофа в София е на 48 г., карал с 218 км/ч.
16:34 / 15.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета