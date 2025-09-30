Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Криминални
Институции
Общество
Други
Читателски
"Бургасбус" купува нови електробуси
Автор: Николай Парашкевов 13:40Коментари (0)135
©
С пълно единодушие Общинският съвет в Бургас даде позволение на "Бургасбус" да изтегли кредит, с който да бъдат закупени нови електробуси, предаде репортер на "Фокус".

След анализ е установено, че дружеството може да си позволи да вземе до 5 млн. лв., чрез които да бъдат набавени още 5 нови 9-метрови електробуси. Това ще даде възможност за съфинансиране по проекта на сума до 2.2 млн. лв.

Посоченият в докладната записка индикативен период за погасяването на задължението е 7 години при лихва от 3.5%.

В настоящия момент дружеството обслужва без никакви просрочия един инвестиционен кредит за закупуване на превозни средства и един инвестиционен кредит за изграждане на фотоволтаичната централа, по които дължимите месечни вноски са в размер на около 32 хил. лева. Този разход представлява около 0.6 % от прихода на фирмата.

Също така в процес на оценка е подаденото проектно предложение по процедура на директно предоставяне BG16FFPR003-1.001 "Подкрепа за интегрирано  градско развитие в 10-те градски общини – основни центрове за растеж", Програма "Развитие на регионите" 2021-2027. По тази процедура, в която "Бургасбус" ЕООД е партньор на Община Бургас, е предвидена Мярка 1 - "Доставка и въвеждане в експлоатация на 2 броя нови 18-метрови електробуса. Заложените средства в бюджета на проекта за тази дейност са в размер на 3.7 млн. с ДДС, от които 1.5 млн. лв. БФП и 2.2 млн. лв. собствено финансиране.

Новопридобитите два броя 18-метрови електробуса, ще заменят дизеловите, които обслужват линия Б1 – една от най-дългите и натоварени линии в града.  По този начин Бургас ще има изцяло “зелена" линия, с нулеви емисии, която се захранва от слънчева енергия.








Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Бургас:
Официално: Билетът за градския транспорт в Бургас поскъпва!
13:27 / 30.09.2025
Община Бургас ще популяризира старите традиции на местните рибари...
12:38 / 30.09.2025
Напрежение в ОбС – Бургас заради Дома на писателя
11:31 / 30.09.2025
От ВиК Бургас се похвалиха
11:13 / 30.09.2025
Нови правила за насърчаване и подкрепа на талантливи бургаски уче...
10:32 / 30.09.2025
Общината иска още терени за места за паркиране на "Мария Луиза"
10:08 / 30.09.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Актуални теми
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Вторият мандат на Доналд Тръмп
Световно първенство по волейбол за мъже 2025
Ремонти на АМ "Тракия" септември - ноември
България в еврозоната
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Бургас и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@burgas24.bg

За реклама:
Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Бургазлии във facebook
RSS за новините
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Burgas24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Burgas24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Burgas24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: