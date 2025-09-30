ЗАРЕЖДАНЕ...
|"Бургасбус" купува нови електробуси
След анализ е установено, че дружеството може да си позволи да вземе до 5 млн. лв., чрез които да бъдат набавени още 5 нови 9-метрови електробуси. Това ще даде възможност за съфинансиране по проекта на сума до 2.2 млн. лв.
Посоченият в докладната записка индикативен период за погасяването на задължението е 7 години при лихва от 3.5%.
В настоящия момент дружеството обслужва без никакви просрочия един инвестиционен кредит за закупуване на превозни средства и един инвестиционен кредит за изграждане на фотоволтаичната централа, по които дължимите месечни вноски са в размер на около 32 хил. лева. Този разход представлява около 0.6 % от прихода на фирмата.
Също така в процес на оценка е подаденото проектно предложение по процедура на директно предоставяне BG16FFPR003-1.001 "Подкрепа за интегрирано градско развитие в 10-те градски общини – основни центрове за растеж", Програма "Развитие на регионите" 2021-2027. По тази процедура, в която "Бургасбус" ЕООД е партньор на Община Бургас, е предвидена Мярка 1 - "Доставка и въвеждане в експлоатация на 2 броя нови 18-метрови електробуса. Заложените средства в бюджета на проекта за тази дейност са в размер на 3.7 млн. с ДДС, от които 1.5 млн. лв. БФП и 2.2 млн. лв. собствено финансиране.
Новопридобитите два броя 18-метрови електробуса, ще заменят дизеловите, които обслужват линия Б1 – една от най-дългите и натоварени линии в града. По този начин Бургас ще има изцяло “зелена" линия, с нулеви емисии, която се захранва от слънчева енергия.
